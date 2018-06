Telefonate ins Ausland werden billiger

vor 28 Min.

Gebühr für Gespräche und SMS wird begrenzt

Nach dem Wegfall der Roaming-Gebühren werden auch Telefonate ins EU-Ausland künftig billiger. Auslandsgespräche innerhalb der EU werden ab Mai kommenden Jahres maximal 19 Cent pro Minute kosten, wie die EU-Kommission am Mittwoch mitteilte. Für SMS an ausländische Nummern werden höchstens sechs Cent fällig. Bereits seit dem 15. Juni 2017 können Verbraucher im EU-Ausland zum selben Tarif wie zu Hause telefonieren, SMS versenden und mobiles Internet nutzen. Anrufe und Textnachrichten vom Festnetz oder vom Handy an ausländische Nummern kosten bislang jedoch weiter extra – nach Angaben der Verbraucherzentralen zwischen 19 Cent und 14,90 Euro für ein zehn Minuten langes Gespräch. Ab dem 15. Mai 2019 werden diese Gebühren gedeckelt.

Die Mitgliedstaaten und das Europa-Parlament hatten sich am späten Dienstagabend auf diesen Kompromiss geeinigt. Das Parlament hatte einen kompletten Wegfall der Gebühren für Auslandstelefonate gefordert. (afp)

