vor 20 Min.

Tesla macht Abgase zu Geld

E-Autobauer verkauft CO

Der Elektroauto-Hersteller Tesla kämpft mit Problemen im eigenen Geschäft, verdient aber viel Geld mit der schlechten Umweltbilanz seiner US-Konkurrenten. So kauften die Branchenriesen General Motors (GM) und Fiat Chrysler Tesla offenbar US-Verschmutzungsrechte in großem Stil ab. Sie rüsten sich damit für strengere Abgas-Vorgaben, denn ihre eigene Modellpalette enthält viele Spritschlucker. GM und Fiat Chrysler selbst hätten diese Deals offengelegt, berichtet der Finanzdienst Bloomberg. Es sei das erste Mal, dass Autohersteller einräumten, sich zum Erreichen strikterer US-Umweltvorgaben an Tesla zu wenden. Der Elektroautobauer wiederum habe seit 2010 fast zwei Milliarden Dollar Umsatz durch den Verkauf von Emissionszertifikaten gemacht.

Hersteller, die weniger E-Autos im Angebot haben, können ihre Klimabilanz aufbessern, indem sie Abgasrechte kaufen. Fiat Chrysler erklärte, solange die US-Umweltvorschriften nicht mit der Nachfrage nach Autos auf dem Markt in Einklang stünden, sei der Kauf solcher Zertifikate ein probates Mittel. GM und Fiat Chrysler sind in den USA mit schweren SUV und Pick-up-Trucks erfolgreich. (dpa)

