23.04.2020

Textilindustrie-Geschäftsführer fordert Stopp „absurder“ Regulierungen bei Schutzmasken

Exklusiv Uwe Mazura fordert die Bundesregierung angesichts der Corona-Krise auf, geplante Regulierungen, die die Produktion von Schutzmasken betreffen würden, nicht zu beschließen.

Von Tom Trilges

Der Hauptgeschäftsführer der deutschen Textil- und Modeindustrie, Uwe Mazura, fordert die Bundesregierung angesichts der Corona-Krise auf, geplante Regulierungen, die die Produktion von Schutzmasken betreffen würden, nicht zu beschließen.

Mazura sagte gegenüber unserer Redaktion: „Wir brauchen ein Belastungsmoratorium. Die Bundesregierung hat eine ganze Reihe von Gesetzesvorhaben in der Pipeline, die gerade jetzt absolut nicht in die Notwendigkeiten zur Bekämpfung der Corona-Pandemie passen. So gibt es eine Reihe von Regulierungsvorhaben im Chemikalienrecht, die dazu führen, dass wir medizinische Corona-Masken und Schutzanzüge für das medizinische Personal gar nicht in Europa produzieren können, weil wir dafür nötige Chemikalien bei der Produktion des Materials nicht mehr einsetzen können. Das ist absurd und muss gestoppt werden.“

Mazura hält den Aufbau eines deutschen Markts für Schutzmasken für wichtig

Mazura fordert außerdem größere Sicherheiten für Unternehmer: „Für die Produktion medizinischer Schutzmasken in großem Stil brauchen Sie sehr große Materialmengen. Unternehmer, die jetzt in eine solche Produktion einsteigen oder diese ausbauen, dürfen nicht bestraft werden, indem sie hinterher auf dem Material und ihren Investitionen, wie Maschinen, sitzen bleiben. […] Außerdem werden die Energiepreise ab nächsten Jahr nochmal kräftig für unsere mittelständische Industrie steigen, im Schnitt um zusätzliche 20 Prozent. Das passt nicht mit der Forderung zusammen, dass wir in Deutschland wieder mehr produzieren sollen. Deshalb muss auch die CO2-Bepreisung für mittelständische Industriebetriebe ausgesetzt werden.“

Der Verbandschef hält den Aufbau eines deutschen Markts für Schutzmasken für wichtig, um eine Wiederholung der jetzigen Situation zu verhindern. Zum einen könne China als Produzent von 90 Prozent der in Deutschland verwendeten Schutzmasken in solchen Krisen nämlich die weltweite Nachfrage nicht alleine decken. Außerdem drohe bei einem Lockdown dort die Schließung von Fertigungen und damit der komplette Einbruch der Produktion – wie Anfang des Jahres geschehen.

