Batterieforscher über Elektroantrieb: "Das finden Sie in keiner anderen Technik"

Plus Batterieforscher Maximilian Fichtner erklärt, warum die Technik im Automobilbereich fast unschlagbar ist und Reichweiten von 600 bis 800 Kilometern bald Standard sind.

Herr Fichtner, erste Elektroautos gab es schon vor über 100 Jahren. Warum springen die deutschen Autohersteller erst jetzt auf den Zug?