Mobilität der Zukunft: Wann hebt das Flugtaxi mit Passagieren ab?

Flugtaxis könnten Reisenden bald eine neue Dimension erschließen. Aber wie weit sind die Hersteller, wie weit ist die Region Ingolstadt, wo der CityAirbus für Schub sorgen soll?

Von oben, aus der Vogelperspektive, sieht das alles schon gut aus. Ein weißes Flugobjekt, es ist sanft gestartet, es zieht kontrolliert seine Kreise, manövriert sauber, landet auf den Punkt. Alles autonom, ohne Pilot. Sieht so aus, als könnte man damit abheben, in eine neue Zukunft der Mobilität. Einmal bitte gleich zum Flughafen München, der Anschlussflug geht bald. Das wär’s doch, oder nicht?