Tierwohl-Initiative

11:35 Uhr

Sind Aldis Tierwohl-Pläne umsetzbar? Zu Besuch bei einem Bauer in der Region

Plus Discounter Aldi will bis 2030 Fleisch nur noch aus anspruchsvoller Haltung oder in Bio-Qualität beziehen. Bauern befürchten, dass sie ihre Betriebe nicht so schnell umstellen können.

Die Schweine richten die Ohren auf, kommen angelaufen, schauen dem Besucher in die Augen. Es sind neugierige Tiere, 14 Wochen alt. Einige rupfen Stroh aus den Raufen. Landwirt Stefan Löhle, 50, ist zufrieden: „Die Tiere sind fidel und gesund, das gibt einem etwas zurück“, sagt er.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen