Der Reiseveranstalter Thomas Cook plant ein Comeback

Setzt das gelbe Herz zu neuen Höhenflügen an? Unter dem Namen Thomas Cook sollen in Zukunft nicht nur die Chinesen wieder reisen können.

Plus Der chinesische Mischkonzern Fosun baut das insolvente Tourismusunternehmen Thomas Cook wieder auf. Wie die einstige Traditionsmarke den deutschen Markt zurückerobern will.

Von Lilo Solcher

Es war ein Paukenschlag und die größte Pleite in der deutschen Tourismusbranche: Mit Thomas Cook musste im Oktober 2019 nicht nur Deutschlands Nummer 2 Insolvenz anmelden. Es war auch ein Veranstalter, der an eine lange Tradition anknüpfte. Denn schon im Jahr 1841 hatte der gelernte Tischler und glühende Abstinenzler Thomas Cook seine erste Gruppenreise angeboten, all inclusive: das Ticket zum Preis von einem Schilling für Zugfahrt, Sandwich und Tee. 500 Menschen wollten dabei sein. Die Pauschalreise war geboren. 175 Jahre später feierte Deutschlands zweitgrößter Veranstalter, zu dessen vielen Konzerntöchtern auch die deutsche Traditionsmarke Neckermann gehörte, ein rauschendes Jubiläum. Drei Jahre später war Thomas Cook in Deutschland Geschichte – noch bevor die Corona-Pandemie der gesamten Reisebranche einen empfindlichen Schlag versetzte.

