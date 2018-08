Trotz Dieselkrise: VW-Gewinn steigt trotz Millionen-Belastung

An der Frankfurter Wertpapierbörse wurden im elektronischen Handel (Xetra) am 1.

Handelskonflikt

US-Zölle treffen China - neue Eskalation droht

Chinas Wirtschaft spürt die ersten Auswirkungen der US-Strafzölle. Die Führung in Peking erwägt Anreize, will auf "Erpressung" aber nicht eingehen. Wie weit dreht Trump an der Eskalationsschraube?