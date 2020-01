vor 4 Min.

US-Großkonzern will ab Februar keine Raucher mehr einstellen

Das US-Umzugsunternehmen U-Haul will die Mitarbeitergesundheit fördern - und rauchende Bewerber ablehnen. Doch dem Konzern wird Diskriminierung vorgeworfen.

US-Konzerne gelten nicht unbedingt als Vorreiter bei der Förderung der Mitarbeitergesundheit - große Unternehmen wie Walmart oder Fast-Food-Ketten wie McDonald's sind dafür bekannt, Mitarbeitern Krankenversicherungen vorzuenthalten oder an der Arbeitsplatzsicherheit zu sparen.

Dass es auch anders geht, zeigt nun der US-Umzugsriese U-Haul: Das Unternehmen aus dem Bundesstaat Arizona will ab Februar keine Raucher mehr einstellen - und begründet das mit "gesundheitsbewusster Unternehmenskultur", wie es in einer Pressemitteilung des Konzerns heißt. Demnach sei die Entscheidung Teil eines großangelegten Plans zur Steigerung der Mitarbeitergesundheit. Raucher, die bereits für U-Haul arbeiten, dürfen ihre Jobs allerdings behalten.

US-Konzern U-Haul will in einigen Staaten Nikotintests durchführen

Der in den USA und Kanada vertretene Vermieter von Kleinlastern, Anhängern und Lagerräumen beschäftigt eigenen Angaben zufolge derzeit mehr als 30.000 Mitarbeiter. Mit der Anti-Raucher-Offensive will U-Haul das firmeneigene Gesundheitsprogramm ergänzen: Beschäftigte erhalten Erstattungen für Fitness-Verträge, bekommen Diät-Beratungen und können Gesundheitsmessen besuchen. Auch Aussteigerprogramme für Raucher gibt es im Konzern.

Umgesetzt wird die neue "Anti-Nikotin-Einstellungsstrategie" allerdings nur in 21 der insgesamt 50 Bundesstaaten der USA. Hintergrund sind die teils großen Unterschiede im Arbeitsrecht. Während Bewerber vielerorts lediglich Fragen zu ihrem Nikotinkonsum beantworten müssen, kann U-Haul in einigen Staaten sogar Nikotintests durchführen - allerdings erst nach der Einstellung.

Anti-Raucher-Offensive: Netzgemeinde wirft U-Haul Diskriminierung vor

Fraglich ist, wie die Offensive des Konzerns bei Kunden und potentiellen Bewerbern ankommt. Während sich U-Haul von seiner Null-Toleranz-Stategie einen Vorteil im Kampf und die "besten und klügsten Mitarbeiter" erhofft, häufen sich im Netz Diskrimnierungsvorwürfe. Viele Twitter-Nutzer rufen zum Boykott des Dienstleisters auf. U-Haul behandele Nikotinabhängigkeit als Verbrechen und mache es Süchtigen, die sich mit Nikotinkaugummis oder ähnlichen Mitteln langsam entwöhnen wollen, unmöglich, sich zu bewerben.

Boycott @uhaul. They discriminate against smokers AND ex-smokers who quit by using harm-reducing alternatives including nicotine patches, gum, e-cigarettes and snus. Nicotine is not the enemy U-Haul. You idiots. https://t.co/rfmqAa32ks — Charles A. Gardner, PhD (@ChaunceyGardner) 2. Januar 2020

Zudem sprechen einige Nutzer dem Konzern ab, primär an der Gesundheit seiner Mitarbeiter interessiert zu sein. Vielmehr liege der Grund in den hohen Kosten für die Krankenversicherung rauchender Angestellter. Tatsächlich liegen die Abgaben für die Krankenversicherungen nikotinabhängiger Arbeitnehmer in den USA häufig höher. Laut New York Times reichen viele Arbeitgeber diese Kosten allerdings an die betroffenen Mitarbeiter weiter.

Trotz Kontroverse: Aktie der U-Haul-Mutter Amerco kräftig im Plus

Dem Aktienkurs der U-Haul-Mutter Amerco scheint die Kontroverse indessen nicht zu schaden: Seit Bekanntgabe der Strategie am 30. Dezember stieg der Kurs des Wertpapiers im Nasdaq um etwa drei Prozent. Zumindest am Aktienmarkt scheint die Gesundheitsstrategie des Konzerns also gut anzukommen. (dfl)

