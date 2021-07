Umwelt

06:16 Uhr

WWF-Studie: Weltweit landen 40 Prozent aller Lebensmittel im Müll

Ab in den Müll: Auf der ganzen Welt werden Milliarden Tonnen an Lebensmitteln verschwendet, die eigentlich zum Essen gedacht waren.

Plus Deutlich mehr Lebensmittel als bisher bekannt werden jährlich verschwendet, wie eine aktuelle WWF-Studie zeigt. Welchen Einfluss die Landwirtschaft hat und wie die EU reagiert.

Von Susanne Klöpfer

Das Ausmaß der Lebensmittelverschwendung ist umfangreicher als vermutet: Im Müll anstatt auf dem Teller landen nicht wie bisher geschätzt 33 Prozent, sondern 40 Prozent der produzierten Lebensmittel. Um diese zu produzieren, wird eine Fläche von rund viereinhalb Millionen Quadratkilometern, was der gesamten Europäischen Union entspricht, genutzt – der Ertrag wird jedoch einfach weggeworfen. Zu diesen Ergebnissen kommt die Umweltschutzorganisation World Wide Fund for Nature (WWF) in ihrer neuen Studie „Drive to Waste“ in Zusammenarbeit mit dem britischen Lebensmittelhändler Tesco.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen