Seit 30 Jahren trennen wir Müll - aber was bringt das wirklich?

Plus Als die Haushalte bunte Tonnen bekamen, nahm das Recycling Fahrt auf. Experten loben das Erfolgsmodell. Doch bis heute gibt es gibt es auch Ärger, zum Beispiel mit Plastik.

Wer den Fortschritt in der deutschen Müllentsorgung bestaunen will, dem ist geraten, die 55 Höhenmeter des Augsburger Müllbergs zu erklimmen. Von dort oben reicht der Blick über die Stadt, nach Friedberg und Gersthofen. Bei Föhnwetter sind die weiß gezuckerten Gipfel der Alpen zu sehen. Im Frühjahr und Herbst rasten hier Zugvögel, weiter unten bietet die Graslandschaft Lebensraum für Rehe, Dachse, Blindschleichen und Ringelnattern. Ein Idyll, könnte man sagen. Unvorstellbar, dass sich an diesem Ort einmal der Augsburger Hausmüll gehäuft hat.

