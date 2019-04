Unitymedia darf Router ohne Zustimmung für Hotspots nutzen

Plus Tausende Anleger steckten ihr Erspartes in Container der Firma P&R und wurden Opfer eines Schneeballsystems. Ein Urteil macht ihnen Hoffnung.

Augsburg

Scheuer und Dobrindt sollen Jobs bei Premium Aerotec retten

Plus Die CSU will Druck auf den Luftfahrt-Konzern Airbus ausüben, um die Streichung von 1100 Jobs am Augsburger Standort zu verhindern.