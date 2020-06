vor 32 Min.

VDA-Präsidentin warnt davor, den ländlichen Raum abzuhängen

Exklusiv Wenn die Verkehrspolitik das Land vergisst, „dann haben Populisten leichtes Spiel“, sagt Hildegard Müller. Sie ist Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie.

Die Präsidentin des Verbands der Automobilindustrie, Hildegard Müller, warnt die Politik davor, mit ihrer Verkehrspolitik den sozialen Frieden im Land zu gefährden. Bei allen Konzepten, die den Individualverkehr reduzieren wollen, dürften die Interessen des ländlichen Raums nicht aufgegeben werden. „Die Vielfalt und Stärke unseres Landes ist eng daran geknüpft, dass Stadt und Land wirtschaftlich verbunden sind“, sagte Müller unserer Redaktion.

„Wo das wegbricht, bekommen wir ernsthafte Probleme. Dann haben Populisten leichtes Spiel.“ Es gehe immer auch um die gesellschaftliche Verfassung und wie Deutschland aus Krisen herauskomme. „Wo Menschen das Gefühl haben, dass ihre Interessen und Bedürfnisse nicht gehört werden, wird es bedenklich“, mahnte die VDA-Chefin.

VDA-Chefin Müller: Konjunkturpaket setzt zwar gute Impulse, ist aber nicht genug

In diesem Zusammenhang kritisiert sie auch das Konjunkturpaket der Bundesregierung. Das setze zwar gute Impulse, doch das sei nicht genug. „Dennoch bin ich sicher, dass eine Prämie für saubere Verbrenner die Konjunktur umfassender anschieben würde“, sagt Müller im Interview mit unserer Redaktion. Es sei richtig, dass Elektro- und Hybridfahrzeuge gefördert werden und engagiert in die Ladesäuleninfrastruktur investiert wird. Aber derzeit hätten Elektrofahrzeuge eben nur einen Marktanteil von etwa zehn Prozent.

„Wenn man eine breite Wirkung zur Konjunkturerholung erzielen will, müsste man auch den großen Rest der modernen, sauberen Diesel und Benziner fördern“, erklärt die Auto-Lobbyistin. „Damit würde man auch schnell mehr für den Klimaschutz erreichen.“ Und auch die Arbeitsplätze wären so umfassender gesichert worden. „Die Automobilindustrie hat eine hohe Wertschöpfung in Deutschland“, sagt Hildegard Müller. „Wenn wir diese Arbeitsplätze verlieren, wird es für viele Regionen in Deutschland schwierig.“

