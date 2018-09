vor 53 Min.

VW-Aufsichtsrat vertagt Entscheidung: Stadler nicht abgelöst

Ermittler werfen Rupert Stadler Betrug vor, weil er nach Aufdeckung der Abgasbetrügereien bei Dieselautos 2015 in den USA weiter manipulierte Autos in Europa habe verkaufen lassen.

Der VW-Aufsichtsrat hat die Entscheidung über die Zukunft von Rupert Stadler vertagt. Als wahrscheinlicher Nachfolger gilt Markus Duesmann.

Von Stefan Küpper

Bei der VW-Aufsichtsratssitzung am Montag wurde nach Informationen unserer Zeitung eine Entscheidung über die Zukunft von Rupert Stadler vertagt. Wie berichtet, sollte in dem Aufsichtsgremium die Ablösung des beurlaubten und seit drei Monaten in U-Haft sitzenden Audi-Chefs und VW-Vorstands beraten werden.

Vertriebsvorstand Bram Schot leitet den Konzern kommissarisch

Stadler war im Juni wegen Betrugsverdacht und Verdunkelungsgefahr im Zusammenhang mit dem Dieselskandal verhaftet worden. Der Konzern hatte ihn daraufhin von seinen Aufgaben entbunden, „vorübergehend, bis der Sachverhalt geklärt ist, der zu seiner Verhaftung geführt hat“.

Kommissarisch leitet Vertriebsvorstand Bram Schot den Konzern. Als Nachfolger für Stadler wird stets der zu VW wechselnde (Ex)-BMW-Einkaufschef Markus Duesmann genannt.

