Veganz-Gründer Jan Bredack: "Mit Essen kann man die Welt ändern"

Plus Nach einem Burnout wurde Jan Bredack Veganer und gründete ein Unternehmen für rein pflanzliche Produkte. Im Interview spricht er über seinen Wandel.

Herr Bredack, Sie waren einst ein Daimler-Top-Manager.

Jan Bredack: Ich habe den ganzen Kundendienst für Lkw in Deutschland aufgebaut und lange geleitet. Dann habe ich für die Daimler-Nutzfahrzeugsparte den Vertrieb Service Nutzfahrzeuge, also Lkw und Transporter, in Deutschland geführt. Ich war erst 30. Es ging für mich gut bergauf. Ein interessantes Projekt folgte auf das nächste. So ging ich für Daimler nach Russland. Dort habe ich unter anderem das erste Werk für Lkw in Russland aufgebaut.

Sie waren ehrgeizig.

Bredack: Ich war karrieregeil, ein richtiger Karrierist. Dafür schäme ich mich nicht. Ich befand mich bei Daimler in einem guten Fahrwasser und hatte gute Mentoren. Ich bin früh in verantwortungsvolle Führungspositionen gekommen und stolz darauf.

Was hat Sie motiviert? War es Geld?

Bredack: Geld war es nicht. Ich fand Macht geil. Mir ging es um Einfluss. Und Einfluss definiert sich in Konzernen über interessante Projekte, die man leiten darf. Wenn man ein Projekt im Vorstand durchbringt, fühlt man sich richtig gut. Ich habe viele Projekte durchbekommen. So habe ich mir über die Jahre einen Namen in der Daimler-Welt gemacht. Aber mit Erreichen eines Zieles schaut man auf die nächste Stufe, ich wollte noch mehr Macht.

Nur wenige Manager sprechen offen darüber, was sie wirklich antreibt.

Bredack: Ich schon: Es war einfach diese Lust auf das nächste große Projekt. Und ich liebe bis heute Autos.

Irgendwann haben Körper und Seele aber nicht mehr mitgespielt.

Bredack: Ehe ich nach Russland ging, hatte ich einen Burnout.

Haben Sie zu viel gearbeitet?

Bredack: Das war es gar nicht. Ein Burnout ist nicht das Resultat von zu viel Arbeit. Ich arbeite heute als Gründer und Geschäftsführer der Firma Veganz, die vegane Produkte vertreibt, auch sehr viel.

Was ließ Sie dann ausbrennen?

Bredack: Nachlassende Wertschätzung. In Konzernen definieren sich Manager über Faktoren wie: Wo steht mein Auto in der Tiefgarage? Wie groß sind meine Budgets? Wie viele Mitarbeiter habe ich? Dieses Wertesystem ist gefährlich. Denn die Macht, die man hat, ist nur geliehen. Sie kann einem weggenommen werden.

Wurde Ihnen Macht geklaut?

Bredack: Ja.

Wie fühlt sich das an?

Bredack: Wie wenn Sie Gas geben, aber nicht vorankommen, weil hinten einer das Auto hochhebt. Genauso fühlt sich ein Burnout an: Die Räder drehen durch und man kommt nicht mehr vorwärts. In einem Konzern hängt alles von Machtstrukturen ab. Das Seil, an dem ich gehangen bin, wurde abgeschnitten. Ich bekam Projekte plötzlich nicht mehr durch. Das löste eine Kettenreaktion aus: Mein Name büßte an Attraktivität ein. Mitarbeiter, die selber Karriere machen wollen, hängen sich an andere Führungskräfte. Das tut weh. Wenn einem die Anerkennung entzogen wird und man nichts anderes im Leben als das hat, ist der Burnout nahe. So ist es mir passiert. Man hat mir dann einen neuen Job in Russland angeboten.

Konnten Sie noch arbeiten?

Bredack: Ich war in Behandlung und wurde auch mal für längere Zeit freigestellt. Dann bin ich mit dem Auto durch Europa gefahren. Ich habe mir Gedanken über das Leben gemacht. Es folgte die Trennung von meiner ersten Frau. Aber ich habe noch lange weitergearbeitet.

Es gab eine neue Liebe. Eine Frau, die Sie auf einen anderen Weg geführt hat. Sozusagen eine Retterin.

Bredack: Ja, sie war Vegetarierin. Zunächst habe ich nur ihr zuliebe auf Fleisch und Fisch verzichtet, ohne darüber groß nachzudenken. Dann wuchs nach vier, fünf Monaten mein Bewusstsein, auch weil mich meine Kinder fragten, warum ich kein Fleisch esse. So verzichtete ich komplett auf alle tierischen Produkte, also auch auf Milchprodukte und Eier. Ich wurde Veganer und aß nur noch pflanzliche Produkte.

Sie haben das radikaler durchgezogen als Ihre damalige Freundin, die ja nur Vegetarierin war.

Bredack: Ja. Aber sie wurde dann auch Veganerin. Wir haben zusammen zwei Kinder. Mein Wandel vollzog sich aber schon, bevor ich nach Russland versetzt wurde. Meine einstige Freundin kam mit nach Russland. Dort konnte ich aber meinen Beruf nicht mehr genießen. Ohne den Burnout wäre ich nie auf die Idee gekommen, Daimler zu verlassen. Dabei hatte ich den Burnout, als ich nach Russland ging, schon überwunden.

Sie wurden ein anderer Mensch.

Bredack: Die Erleuchtung kam nicht über Nacht. Das ist ein langer Prozess. Bei mir dauerte es Jahre. Das fing 2009 an und zog sich bis 2011 hin. Ich habe noch in Diensten von Daimler begonnen, mein eigenes Vegan-Business aufzuziehen. Ich bin von Russland nach Berlin gependelt und habe hier in Deutschland schon Leute eingestellt. Aus einem Ego-Trip heraus habe ich mir in Berlin einen Laden nur für vegane Produkte gebaut, weil es so etwas noch nicht gab. Ich wollte so etwas haben und Daimler trotzdem nicht verlassen.

Es kam dann anders.

Bredack: Ja, mein erster Veganz-Laden hat voll eingeschlagen. Dann hat der Laden immer mehr Engagement erfordert und ich habe Daimler 2011 dann doch verlassen. Meine Verbundenheit mit dem Unternehmen ist bis heute aber groß. Ich finde die Marke nach wie vor geil. Ich hege keinen Groll gegenüber Daimler. Ich habe mich einfach verändert. Deswegen bin ich gegangen.

Leben Sie mit der Frau, wegen der Sie aus Liebe auf Fleisch verzichtet haben, noch zusammen?

Bredack: Nein, wir haben uns getrennt, aber wir kümmern uns bis heute gemeinsam um die Kinder. Und ich habe wieder geheiratet. Heute habe ich sieben Kinder aus drei Beziehungen.

Warum sind Sie Veganer geworden?

Bredack: Zu Beginn ging es mir vor allem um Tierschutz und Ethik, also Achtung vor allen Lebewesen. Und ich wollte gesünder leben. Damals ging es mir noch nicht um Klimaschutz oder die Rettung des Planeten.

Sie haben einmal gesagt, dass Veganer für Sie früher Extremisten waren, die nicht alle Latten im Zaun haben. Haben Veganer wie Sie alle Latten im Zaun?

Bredack: Das Zitat stammt aus meiner Daimlerzeit. Wenn ich damals an Tierrechtsdemos vorbeiging und erwachsene Menschen wälzten sich in Blut, um auf die Massentierhaltung aufmerksam zu machen, dachte ich, dass sie nicht alle Latten im Zaun haben. Mir war die Art des Protestes zu extrem. Wer sich heute rein pflanzlich ernährt, ist im positiven Sinne extrem, weil er sich extrem für die Umwelt und das Klima einsetzt. Veganer wissen eben, was man mit Essen anrichten kann. Sie sind reflektierte Menschen und haben alle Latten im Zaun.