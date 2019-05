00:32 Uhr

Verbraucher kurbeln Konjunktur an

Die Inlandsnachfrage wächst, aber der Welthandel bedroht die deutsche Wirtschaft

Nach einem schwungvollen Jahresauftakt zeichnet sich der nächste Rückschlag für die deutsche Wirtschaft ab. Im ersten Quartal 2019 stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent. Das Statistische Bundesamt bestätigte am Donnerstag erste Schätzungen. Nach Einschätzung von Ökonomen ist damit noch nicht die Trendwende erreicht – im Gegenteil. Im Mai trübten sich die Aussichten für Europas größte Volkswirtschaft ein. „Der deutschen Konjunktur fehlt es weiter an Schwung“, kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft verschlechterte sich auch angesichts internationaler Handelskonflikte deutlich. Das Ifo-Geschäftsklima sank im Mai auf den tiefsten Stand seit Ende 2014. Bis auf den Bausektor trübte sich das Klima in allen Bereichen ein. „Insgesamt sind das keine guten Vorzeichen für das Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal“, sagte Konjunkturexperte Michael Holstein von der DZ Bank. Vom Außenhandel seien derzeit keine Impulse zu erwarten. „Wenn sich die Stimmung in der Binnenwirtschaft weiter eintrübt, drohen die Antriebskräfte für die deutsche Konjunktur zu erlahmen.“

Im ersten Vierteljahr 2019 kamen die Wachstumsimpulse vor allem aus dem Inland. Die Verbraucher sind dank der historisch guten Lage auf dem Arbeitsmarkt und gestiegener Einkommen in Kauflaune. Die Konsumausgaben stiegen um 1,2 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Ein ähnliches Plus habe es zuletzt 2011 gegeben, erklärte die Wiesbadener Behörde. Die Bau-Investitionen legten um 1,9 Prozent zu, die Branche profitierte vom milden Winter. Zum Wachstum trugen auch gestiegene Investitionen der Unternehmen in Maschinen und andere Ausrüstungen bei. Vom Außenhandel kamen den Angaben zufolge hingegen nur geringe Impulse.

„So erfreulich die Rückkehr des Wachstums zu Jahresbeginn auch ist, eine überzeugende Trendwende zum Besseren markiert sie nicht“, argumentierte KfW-Experte Klaus Borger. Im zweiten Quartal sei ein Rückschlag zu erwarten, hierfür sprächen vor allem gesunkene Aufträge in der Industrie. (dpa)

