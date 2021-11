Bahn-Vorständin Nikutta ist enttäuscht über Behandlung von Frauen in Spitzenämtern

Exklusiv Sigrid Nikutta ist eine der Top-Managerinnen der Deutschen Bahn. Sie beobachtet, dass Frauen in hohen Positionen es noch immer schwerer haben als Männer.

Bahn-Vorstandsfrau Sigrid Nikutta ist enttäuscht, dass Top-Managerinnen wie sie, die auch ohne Quote Karriere gemacht haben, immer noch als Ausnahmeerscheinung hingestellt werden. „Das muss aufhören. Wir brauchen echte Chancengleichheit“, sagte die für den Güterverkehr zuständige DB-Cargo-Chefin unserer Redaktion im Interview. Es habe sie auch entsetzt, als im Bundestagswahlkampf Zweifel aufkamen, ob Grünen-Co-Chefin Annalena Baerbock als Mutter überhaupt Kanzlerin werden könne: „Da habe ich Blutdruck bekommen. Solche Diskussionen sind wirklich unangemessen“, sagte Nikutta.

Nikutta: Fragen nach Kindern werden Männern nicht gestellt

Die Managerin kritisierte weiter: „Welcher Mann ist das eigentlich im Wahlkampf gefragt worden? Man könnte ja auch mal die Frage stellen: Kann man eigentlich als Mann ohne Kinder Kanzler werden? Oder als Mann mit drei Kindern?“ Solche Fragen würden männlichen Politikern komischerweise nicht gestellt, merkte Nikutta an. „Ich sehne eine Zeit herbei, in der solche Fragen wie an Frau Baerbock nicht mehr gestellt werden. Doch hier haben wir noch einen Stück Weg vor uns.“

Nikutta betonte: „Als ich vor 30 Jahren in Unternehmen kam, gab es schon die seltsamen Diskussionen, ob Frauen mit Kindern wichtige Funktionen übernehmen können.“ Die Managerin findet es „ernüchternd, dass wir hier nicht weitergekommen sind“. (sts)