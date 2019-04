Verkehrsminister will Bahntickets billiger machen

Und es gibt die nächste Datenschutz-Panne bei Facebook: In den vergangenen Jahren lud das Unternehmen die Kontaktdaten von bis zu 1,5 Millionen Nutzern hoch.

