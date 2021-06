Vierte Welle

06:10 Uhr

Experten wollen einen Ausbau von Corona-Abwassertests

Plus Erste Politiker warnen vor der vierten Welle. Doch eine Technik, die hilft, Corona-Infektionen zu entdecken, bevor die Infizierten es merken, bleibt weiter ungenutzt.

Von Sophia Huber

Norbert Uhl nimmt vorsichtig den Gullydeckel hoch und lässt langsam einen langen Plastikschlauch in den Kanalschacht hinuntergleiten. Wenige Sekunden später hört man ein kurzes Blubbern. Ein paar Milliliter Abwasser werden durch den Schlauch in einen großen Bottich gepumpt. „Das war eigentlich schon der ganze Prozess“, sagt Uhl. Er ist der Abwassermeister der Marktgemeinde Meitingen im Landkreis Augsburg. An diesem Morgen nimmt er zusammen mit einem Kollegen Proben aus der Kanalisation des örtlichen Seniorenheims. Später werden diese in einem Labor auf Corona-Infektionen überprüft. Noch mehrmals an diesem Tag wird es im Gully blubbern.

