Volle Lager, keine Kunden: Modehandel in der Region fürchtet um seine Existenz

Volle Verkaufsflächen, aber keine Käufer: In dieser Filiale von Schuh Schmid in Augsburg sieht man die schwierige Situation im Handel auf einen Blick.

Plus Geschäftsleute wie Schuh Schmid und das Modehaus Jung in Augsburg schlagen Alarm. Ihre Läden sind voll mit Winterware, aber die Käufer dürfen nicht kommen.

Von Michael Kerler

Pullover, Daunenjacken, Chino-Hosen für Männer mit dezentem Karomuster – Im Augsburger Modehaus Jung hätten Kunden derzeit eine Riesenauswahl. Hätten. Denn seit dem zweiten Lockdown in der Corona-Krise am 16. Dezember hat das Geschäft geschlossen.

Die Kunden fehlen, die Ware findet keinen Abnehmer. "Die Lage in unserer Branche spitzt sich dramatisch zu", sagt Alexander Ferstl, Geschäftsführer des Traditionsbetriebs.

"Wir leben von der Beratung der Kunden, jetzt bleiben wir voll auf der Winterware sitzen." Fachleute warnen, dass der Textilhandel auf eine gigantische Krise zusteuert, wenn nicht schnell gegengesteuert wird, insbesondere, wenn jetzt der Lockdown nochmals bis Mitte Februar verlängert wird. Die Insolvenz der Modehandelskette Adler ist dafür ein Hinweis.

Chronologie der Corona-Pandemie 2020 in Eilmeldungen 1 / 27 Zurück Vorwärts Mehr als 600 Eilmeldungen hat die Deutsche Presse-Agentur bis Dezember 2020 allein zum Corona-Virus gesendet. Die Überschriften dokumentieren die Zeitspanne von den ersten Hinweisen auf eine Ausbreitung der Viruserkrankung bis zu den jüngsten Erfolgen bei der Impfstoffentwicklung . Ein Überblick:

Januar 22.1. WHO ruft wegen Virus in China vorerst keine "internationale Notlage" aus 24.1. Zwei Fälle der neuen Lungenkrankheit in Frankreich nachgewiesen 28.1. E rster Coronavirus-Fall in Deutschland bestätigt 30.1. Coronavirus in China: WHO erklärt internationale Notlage

Februar 15.2. Frankreich meldet ersten Coronavirus-Todesfall in Europa 22.2. Italien will mit Coronavirus betroffene Städte abriegeln 29.2. Erster Coronavirus-Todesfall in den USA

März 9.3. Coronavirus: Landrat meldet ersten Todesfall in Deutschland 11.3. WHO bezeichnet Verbreitung des neuen Coronavirus als Pandemie 12.3. USA erlassen wegen Coronavirus 30-tägigen Einreisestopp aus Europa 12.3. CDU verschiebt Parteitag wegen Corona-Krise

12.3. Merkel: Wegen Coronavirus auf Sozialkontakte weitgehend verzichten 12.3. Bund und Länder: Ab Montag alle planbaren Operationen verschieben 13.3. UEFA stoppt vorerst Spielbetrieb im Fußball-Europapokal 13.3. NRW schließt nächste Woche alle Schulen (plus 14 weitere Eilmeldungen zu Schulschließungen in anderen Bundesländern)

13.3. DFL: Fußball-Bundesliga stellt Spielbetrieb vorerst ein 13.3. Trump ruft wegen Coronavirus nationalen Notstand aus 16.3. Regierung schlägt Schließung von Läden vor - Supermärkte aber offen 17.3. Maas startet Rückholaktion für im Ausland festsitzende Deutsche

17.3. Bundesregierung spricht weltweite Reisewarnung aus 17.3. Fußball-EM wegen Coronavirus um ein Jahr verschoben 17.3. Nur noch EU-Bürger sollen nach Deutschland reisen dürfen 18.3. Österreich kontrolliert ab Mitternacht Grenze zu Deutschland

19.3. Coronavirus-Pandemie: Italien meldet mehr Tote als China 21.3. Mietern soll in Krise nicht gekündigt werden dürfen 22.3. Bund und Länder wollen Restaurants unverzüglich schließen

24.3. IOC bestätigt: Olympia in Tokio wird verschoben 25.3. Historisches Hilfspaket in Corona-Krise beschlossen 27.3. Corona-Pandemie: Italien meldet fast 1000 Tote an einem Tag

April 2.4. Weltweit mehr als eine Million nachgewiesene Coronavirus-Infektionen 6.4. Kreise: Zwei Wochen Quarantäne bei Rückkehr nach Deutschland 6.4. Corona-Infektion: Britischer Premierminister auf Intensivstation 15.4. Bund will Öffnung von Geschäften bis 800 Quadratmeter ermöglichen

15.4. Schulstart in Deutschland schrittweise ab 4. Mai geplant 17.4. Spahn: Ausbruch ist beherrschbar geworden 21.4. Saison in Handball-Bundesliga abgebrochen 22.4. Erste klinische Studie zu Corona-Impfstoff in Deutschland zugelassen

23.4. Merkel: Länder in Corona-Krise teils zu forsch 28.4. Nun bundesweite Maskenpflicht auch im Einzelhandel 30.4. Betriebe melden für 10,1 Millionen Menschen Kurzarbeit an

Mai 5.5. Wirtschaftsminister der Länder wollen Gastronomieöffnung ab 9. Mai 6.5. Bund will Öffnung aller Geschäfte in Corona-Krise erlauben 6.5. Politik erlaubt Geisterspiele der Fußball-Bundesliga ab Mitte Mai

13.5. Bundesregierung beschließt Lockerung der Grenzkontrollen 15.5. Deutsche Wirtschaft bricht in der Corona-Krise ein 26.5. Bund und Länder einig: Kontaktbeschränkungen bis 29. Juni

Juni 9.6. Deutscher Export bricht im April um mehr als 30 Prozent ein 16.6. Offizielle Corona-Warn-App steht zum Download bereit 17.6. Großveranstaltungen werden mit Ausnahmen bis Ende Oktober verboten 17.6. Schulen sollen nach Sommerferien wieder komplett öffnen können

23.6. Zahlreiche Einschränkungen nach Corona-Ausbruch bei Tönnies 25.6. EU-Kommission genehmigt Rettungspaket für Lufthansa 29.6. Bundestag beschließt Mehrwertsteuersenkung und Familienbonus

Juli 3.7. Arznei Remdesivir erhält europäische Zulassung für Covid-19 7.7. Brasiliens Präsident Bolsonaro mit Coronavirus infiziert 22.7. Corona-Tests bei Einreise aus Risikogebieten sollen Pflicht werden 30.7. Deutsche Konjunktur bricht dramatisch ein 30.7. Historischer Konjunktureinbruch in den USA wegen Corona-Krise

August 11.8. Putin: Russland lässt Impfstoff gegen Coronavirus zu 14.8. Reisewarnung des Auswärtigen Amts für fast ganz Spanien samt Mallorca 27.8. Bund und Länder: Großveranstaltungen bis Ende des Jahres verboten

September 29.9. Feiern in öffentlichen Räumen auf 50 Teilnehmer beschränkt 30.9. Neue Corona-Risikogebiete in elf europäischen Ländern

Oktober 2.10. US-Präsident Trump und First Lady positiv auf Coronavirus getestet 7.10. Länder: Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten 8.10. Corona-Neuinfektionen in Deutschland steigen sprunghaft auf über 4000 14.10. Beschluss: Sperrstunde um 23 Uhr für Gastronomie in Corona-Hotspots

14.10. Bund und Länder wollen striktere Kontaktbeschränkungen in Hotspots 14.10. Frankreich führt Gesundheitsnotstand wieder ein 15.10. RKI meldet Rekordwert bei Corona-Neuinfektionen in Deutschland 21.10. Gesundheitsminister Spahn positiv auf Corona getestet

26.10. CDU-Spitze verschiebt Parteitag zur Vorsitzendenwahl ins nächste Jahr 28.10. Bund und Länder: Beginn von Kontaktbeschränkungen am 2. November 28.10. Bund und Länder wollen Gastronomiebetriebe vorübergehend schließen

November 2.11. Teil-Lockdown startet: Öffentliches Leben wird heruntergefahren 9.11. Biontech veröffentlicht vielversprechende Daten zu Corona-Impfstoff 16.11. Auch US-Konzern Moderna legt positive Daten zu Corona-Impfstoff vor 16.11. Bund und Länder appellieren: Keine privaten Feiern mehr

18.11. Bundestag beschließt Änderungen beim Infektionsschutzgesetz 25.11. Private Zusammenkünfte werden auf fünf Personen begrenzt 25.11. Bund und Länder lockern Kontaktbeschränkungen für Weihnachten 30.11. Moderna will Zulassung für Corona-Impfstoff in EU beantragen

Dezember 1.12. Biontech und Pfizer beantragen EU-Zulassung für Corona-Impfstoff 2.12. Biontech und Pfizer: Großbritannien lässt Corona-Impfstoff zu 2.12. Bund und Länder: Teil-Lockdown wird bis in den Januar verlängert 9.12. Verfassungsschutz Baden-Württemberg beobachtet "Querdenken"-Bewegung

12.12. Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer erhält US-Notfallzulassung 13.12. Bund und Länder beschließen harten Lockdown ab dem 16. Dezember 13.12. Bund und Länder beschließen Versammlungsverbot an Silvester 13.12. Möglichst keine Schul- und Kita-Besuche ab Mittwoch bis 10. Januar 13.12. Bund erhöht Corona-Finanzhilfen für Unternehmen

19.12. Corona-Impfstoff von Moderna erhält Notfallzulassung in den USA 21.12. EMA empfiehlt erste Zulassung eines Corona-Impfstoffs in der EU 21.12. EU-Kommission genehmigt Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer 22.12. Bayern führt Corona-Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten ein (dpa)

BTE Handelsverband Textil: Eine halbe Milliarde unverkaufter Modeartikel

Der Handelsverband Textil schlägt Alarm. "Der beschlossene Lockdown wird zahlreiche Modegeschäfte, Schuhläden und Kaufhäuser in den Ruin treiben", warnt der Verband. Im stationären Handel – also in den Geschäften vor Ort – werde sich eine Lawine von einer halben Milliarde unverkaufter Modeartikel auftürmen. Selbst wenn die Geschäfte im Frühjahr wieder aufmachen, hilft dies wenig. "Wer kauft an Ostern noch Winterjacken?", sagt Alexander Ferstl. "Durch den Wert- und Preisverfall der Ware am Saisonende sind die Einbußen später nicht mehr aufzuholen", erklärt auch Rolf Pangels, Hauptgeschäftsführer des BTE Handelsverbandes Textil.

Ferstl vom Modehaus Jung geht davon aus, dass er seit dem Lockdown im Dezember rund 95 Prozent seines Umsatzes verloren hat. Damit geht es ihm wie den meisten seiner Kollegen. Seine gut 50 Mitarbeiter sind in Kurzarbeit. Der Modehändler versucht, einen kleinen Teil der Ware online oder über "Click & Collect"-Dienstleistungen zu verkaufen. Einen Teil kann er bei den Lieferanten mit Abschlägen gegen Sommerware tauschen oder zurückschicken.

Alexander Ferstl, Modehaus Jung: Wir können modische Ware nicht ein Jahr aufbewahren

Die Artikel aufzubewahren, sei kaum möglich: "Der Großteil unserer Ware ist topaktuell und hochmodisch, unsere Kunden verlangen immer die neuesten Trends. Wir können nicht einfach die gleichen Artikel aus der letzten Saison im nächsten Jahr erneut anbieten", sagt Ferstl.

Auf dieses besondere Problem im Modehandel weist auch Wolfgang Puff hin, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Bayern. "Einen Rasenmäher kann man vielleicht im nächsten Jahr noch verkaufen, topmodische Kleidungsstücke nicht", sagt er. "Sie verlieren extrem an Wert."

Derzeit stehen die Textilhändler vor noch einem Problem: "Anfang Februar kommt bei den Händlern die Ware für die neue Saison an", sagt Puff. Die Frühjahrs- und Sommermode. Diese Ware muss von den Händlern bezahlt werden. Normalerweise geschieht dies mit den Umsätzen aus dem Herbst und Winter. Diese fehlen jetzt. "Das zehrt das Eigenkapital auch gesunder Betriebe auf", warnt Puff. "Es ist enormer Druck im Kessel."

Lockdown: Corona-Regeln seit 16. Dezember 2020 1 / 5 Zurück Vorwärts Weihnachten An Heiligabend und Weihnachten (24. bis 26. Dezember) dürfen zum eigenen Haushalt noch vier weitere Menschen hinzukommen - die Zahl der weiteren Haushalte spielt keine Rolle. Auch hier zählen Kinder unter 14 Jahren nicht mit. Es gilt aber in Bayern eine generelle Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr.

Silvester Es gelten die allgemeinen Corona-Maßnahmen, was Zahl der Kontakte und Ausgangssperre anbelangt. Nach dem Beschluss von Bund und Ländern gilt an Silvester bundesweit ein An- und Versammlungsverbot. Außerdem gibt es ein Feuerwerksverbot an belebten Plätzen, die von den Kommunen festgelegt werden. Es gilt zwar nicht direkt ein Böllerverbot, der Verkauf von Feuerwerk ist aber untersagt.

Einzelhandel Die Öffnung von Ladengeschäften des Einzelhandels ist untersagt. Ausgenommen sind der Lebensmittelhandel einschließlich Direktvermarktung, Abhol- und Lieferdienste, Getränkemärkte, Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Kfz-Werkstätten, Fahrradwerkstätten, Banken und Sparkassen, Filialen des Brief- und Versandhandels, Reinigungen und Waschsalons, der Verkauf von Presseartikeln, Tierbedarf und Futtermittel und der Verkauf von Weihnachtsbäumen. Wochenmärkte sind nur zum Verkauf von Lebensmitteln zulässig. Der Großhandel bleibt geöffnet. Die danach ausnahmsweise geöffneten Geschäfte dürfen über ihr übliches Sortiment hinaus keine sonstigen Waren verkaufen

Dienstleistungen Dienstleistungsbetriebe mit Kundenverkehr, bei denen körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, sind untersagt. Das schließt neben Massagepraxen, Kosmetikstudios, Tattoo-Studios und ähnlichen Betrieben auch Friseure ein. Medizinisch notwendige Behandlungen, zum Beispiel Physio-, Ergo und Logotherapien oder Podologie bleiben weiter möglich.

Gastronomie In der Gastronomie sind nur die Abgabe und Lieferung von Speisen und Getränke zulässig. Bei der Gastronomie einschließlich Imbissständen wird der Verzehr von Speisen und Getränken vor Ort untersagt. Kantinen bleiben offen.

Robert Schmid, Chef von Schuh Schmid: "Wir machen derzeit null Euro Umsatz"

In dieser Situation befindet sich auch der Schuh- und Kleidungshändler Schuh Schmid aus Augsburg, zu dem die K&L-Filialen gehören. "Wir machen derzeit null Euro Umsatz", sagt Inhaber Robert Schmid. "Die Frühjahrsware kommt aber inzwischen bei uns an, sie muss bezahlt, angenommen, verräumt und gepflegt werden." Darüber hinaus muss sein Haus bereits die kommende Herbstsaison planen. Das alles kostet Geld. In den Geschäften stapeln sich aber noch Winterschuhe und -kleidungsstücke. Die Lager quellen über.

Wollen der Krise trotzen: Alexander und Katharina Ferstl. Bild: Modehaus Jung

Eigentlich hat der Staat Hilfen versprochen, diese kommen aber im Handel anscheinend kaum an. "Ich habe bisher keinen Euro staatliche Unterstützung erhalten", beschreibt Schmid die Situation. Ferstl vom Modehaus Jung hat bisher die Soforthilfe aus dem Frühjahr 2020 bekommen. Die Überbrückungshilfen für Oktober, November und Dezember 2020 sind beantragt. "Die Hilfen federn die Probleme ab, sind aber nur ein kleiner Beitrag", sagt er.

"Im bayerischen Einzelhandel kommen die Hilfen nur schleppend oder gar nicht an", bestätigt Verbandschef Puff.

Lockdown bis 14. Februar: Bundesregierung verspricht neue Hilfen

Die Bundesregierung will jetzt nachsteuern. Die Pläne vom Dienstag sehen vor, im besonders betroffenen Einzelhandel die Abschreibungen auf nicht verkäufliche Saisonware bei den Fixkosten zu berücksichtigen. Der Bund will auch die Zugangsvoraussetzungen zu den Hilfen vereinfachen und die Förderhöchstbeträge anheben. Zudem will die Regierung die Abschlagszahlungen erhöhen und selbst auszahlen.

Wolfgang Puff hofft, dass das Geld diesmal ankommt: "Die Situation ist bisher absolut unbefriedigend", sagt er. Längst fürchtet man in der Branche eine Insolvenzwelle.

In der Branche wird vor einem Aus für viele Betriebe gewarnt. Seit Beginn der Corona-Krise hat eine Reihe bekannter Modehändlern Insolvenz angemeldet, darunter Esprit, Galeria Karstadt Kaufhof, Sinn, Hallhuber und Adler. "Ich befürchte, dass Adler in diesem Jahr kein Einzelfall war", sagt Wolfgang Puff vom Handelsverband Bayern. "Das Jahr 2021 wird zur Nagelprobe", warnt er.

Trotz der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens soll bei der Adler Modemärkte AG der Geschäftsbetrieb weiterlaufen. Bild: Frank Leonhardt, dpa

Bereits vor der Corona-Krise stand die Branche unter Druck, vor allem durch den Online-Boom. Händler Robert Schmid glaubt aber fest an den stationären Handel, an Beratung und den Service vor Ort, zum Beispiel bei Kinderschuhen. Hier hat sich sein Haus besondere Expertise erarbeitet. Vieles wäre leichter, wenn es gleiche Marktbedingungen gäbe, argumentiert er. Drei Dinge müssten sich ändern: "Internationale Konzerne wie Amazon werden mit billigem Kapital überschüttet, zahlen Steuern aber im Ausland", kritisiert Schmid. "Wenn Online-Händler wie Amazon oder Zalando vier Monate nichts verkaufen dürften wie wir derzeit, hätten sie auch Probleme", sagt er.

Vorstoß: Nutzungsgebühr von einem Euro pro Paket für die Straßen-Infrastruktur

Zudem fände Schmid es fair, wenn es eine Abgabe auf Pakete gäbe: "Eine Nutzungsgebühr von einem Euro pro Paket für die Infrastruktur, die der deutsche Steuerzahler finanziert, wäre nicht viel, würde aber beitragen, den Lieferverkehr zu senken." Schließlich wünscht er sich, sonntags öffnen zu dürfen. "Der Online-Handel macht sonntags große Umsätze, wenn auch wir die Geschäfte aufsperren könnten, hätte der stationäre Handel kein Problem mehr."

Ein Ladensterben würde die Innenstädte stark verändern. Die Händler wollen deshalb schnell öffnen. "Sobald es das Infektionsgeschehen zulässt", sagt Handelsverbandschef Puff. Je schneller die Menschen geimpft werden, desto besser sei es für das Wirtschaftsleben. "Am besten sofort", sagt Unternehmer Robert Schmid. „Mit den sicheren FFP2-Masken kann man das Infektionsgeschehen praktisch auf null bringen. Je größer die Handelsflächen, desto mehr Abstand ist zwischen den Menschen da", sagt er. „Es müssen dann auch nicht alle beim Abholen der Pakete in der Post-Station Schlange stehen und den gleichen Kugelschreiber in die Hand nehmen, der dort am Bändchen hängt."

Im Modehaus Jung hat Alexander Ferstl das Wintergeschäft fast abgeschrieben. Fast 120 Jahre ist das Modehaus inzwischen alt, geschlossen war es mit Ausnahme der Weltkriege noch nie. Ferstls Devise: „Positiv denken – wir werden auch diese Krise überstehen." Bald werden die Mitarbeiter die Frühjahrsmode aufstellen.

