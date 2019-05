18.05.2019

Wann eröffnet der Berliner Flughafen?

Zeitplan erscheint sehr eng

Am Berliner Flughafen Tegel hat der Aufsichtsrat am Freitag über den engen Terminplan zum geplanten Start des BER diskutiert. Der neue Hauptstadtflughafen soll mit jahrelanger Verspätung im Oktober nächsten Jahres in Betrieb gehen. Daran waren zuletzt aber wieder Zweifel laut geworden. „Wir glauben: Wir schaffen das“, sagte Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider. Es werde keine leichte Aufgabe, das sei es aber auch nie gewesen. Noch in diesem Sommer soll der TÜV mit Verbundtests aller technischen Anlagen im Terminal beginnen, damit der Termin gehalten werden kann. In den nächsten Wochen gebe der TÜV Lüftung, Rauchabzug und Sprinkler im Terminal frei, sagte Flughafenchef Lütke Daldrup.

Die Fertigstellung der Brandmeldeanlage im Terminal verzögert sich immer wieder. Noch immer werden auch Mängel in dem Gebäude beseitigt. Flughafenchef Daldrup geht aber davon aus, dass die Zeit bis zum Start im Oktober 2020 noch reicht. Für den Fall, dass alle Zeitpuffer verbraucht werden, gibt es Überlegungen, mit dem Probebetrieb schon vor der endgültigen Nutzungsfreigabe zu beginnen. (dpa)

