vor 19 Min.

Warnstreiks bei Geldtransport-Mitarbeitern haben begonnen Wirtschaft

Geldtransport-Mitarbeiter streiken in ganz Deutschland für bessere Bedingungen. Der Warnstreik läuft auch in mehreren Orten in Bayern.

In mehreren Orten Bayerns sind Beschäftigte der Geld- und Wert-Branche am Mittwochmorgen in den Warnstreik getreten. Zum jetzigen Zeitpunkt sehe es danach aus, dass die Streikbeteiligung hoch sei, sagte der Landesfachbereichsleiter der Gewerkschaft Verdi, Kai Winkler. Ob auch am Donnerstag gestreikt wird, soll im Laufe des Vormittags entschieden werden.

Bestreikt werden sollten Geldtransporte in München, Augsburg, Würzburg, Aschaffenburg, Eching (Landkreis Freising), Karlsfeld (Landkreis Dachau), Kolbermoor und Raubling (Landkreis Rosenheim), Mintraching (Landkreis Regensburg) und Oberasbach (Landkreis Fürth). Für den Vormittag war in München eine Demonstration geplant. Die Gewerkschaft rechnet mit etwa 400 Teilnehmern. Da deutschlandweit Hunderte Geldtransporte bestreikt werden sollten, geht Verdi davon aus, dass Banken und Geschäfte vielerorts ohne frisches Bargeld bleiben.

Streik: Geldtransport-Mitarbeiter wollen Gehaltserhöhung

Hintergrund des bundesweiten Warnstreiks ist die laufende Tarifrunde für 12.000 Beschäftigte der Branche. Die Verhandlungen werden am 3. und 4. Januar fortgesetzt. Die Gewerkschaft fordert eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro jährlich beziehungsweise eine Gehaltserhöhung von 250 Euro pro Monat, sowie die Angleichung der Gehälter in den neuen Bundesländern bei einer Laufzeit von zwei Jahren. Außerdem soll eine Allgemeinverbindlichkeit des Tarifvertrages für die gesamte Branche erreicht werden. (dpa, lby)

Themen Folgen