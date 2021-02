06:10 Uhr

Warten auf Lockerungen: Wie geht es Friseuren, Einzelhändlern und Gastronomen?

Plus Der Lockdown dauert seit über acht Wochen an. Friseure, Einzelhändler und Gastronomen kämpfen um die Existenz. Dabei wären sie für die Öffnung gut gerüstet.

Von Oliver Wolff

Friseur Matteo Leggio hat für seine fünf Mitarbeiterinnen und sich mehrere Schachteln medizinische FFP2-Masken aus deutscher Produktion gekauft, auch dutzende zusätzliche Handtücher und ein Gerät zur Sterilisation der Scheren und Kämme. Ebenso hat der Augsburger Friseurmeister Flächen- und Handdesinfektionsmittel für mehrere Wochen vorrätig. Leggios Mitarbeiter sind geschult, ein von der Friseurinnung ausgearbeitetes Hygienekonzept liegt vor, um Team und Kunden gegen das Coronavirus zu schützen. Er warte jetzt nur noch auf das „Go“ aus der Politik, sagt Leggio. Friseure, Einzelhändler und Gastronomen sehen sich gut gerüstet, falls sie ab 15. Februar öffnen dürfen. Am Mittwoch beraten die Ministerpräsidenten, ob es eine Verlängerung der Corona-Beschränkungen geben wird.

Viele ältere Menschen können sich nicht mehr alleine die Haare waschen

Friseur Leggio zeigt einen Brief einer Stammkundin. Darin steht, wie sehr sie sich nach dem Tag sehne, endlich wieder von ihrem Lieblingsfriseur die Haare geschnitten zu bekommen. Leggio erklärt, dass vor allem ältere Kunden, die körperlich nicht mehr fit sind, sich häufig nicht mehr alleine die Haare waschen können und auf ihn angewiesen sind. Diese Menschen seien von der Politik vergessen worden. Sie sitzen nicht im Altenheim, sondern alleine zu Hause, sagt Leggio.

Auch Friseurmeisterin Sandra Gareiß aus Unterthingau im Ostallgäu wartet gespannt auf das Ergebnis der Ministerpräsidentenkonferrenz. Sie sagt, die Ungewissheit sei für viele Kunden und Friseure eine große psychische Belastung. Einige Betriebe können ihre Miete nicht mehr zahlen, haben noch keine November- und Dezember-Hilfe vom Staat ausgezahlt bekommen und stehen vor der Insolvenz.

Allgäuer Friseurin: Kaum Gefahr eine Ansteckung mit dem Coronavirus im Laden

Gareiß vermutet, dass manche Friseure schon seit längerem ihren Kunden illegal zu Hause die Haare schneiden. Dort sei die Gefahr einer Ansteckung viel höher als im Laden. „Wir im Laden führen Listen, achten genau darauf, ob Abstände eingehalten werden, desinfizieren alles und lüften regelmäßig.“ Das Ansteckungsrisiko beim Friseurbesuch unter diesen Bedingungen sei so gut wie bei null, sagt Gareiß.

So wie die Friseure sind auch die Einzelhändler in Wartestellung. Bernd Ohlmann vom Handelsverband Bayern sagt, die Wut und das Unverständnis der Einzelhändler über die Corona-Maßnahmen seien riesig. Die Politik habe bei einer 7-Tage-Inzidenz unter 50 Lockerungen versprochen, diese Marke sei in vielen Städten und Landkreisen bereits unterschritten. Ohlmann sagt, viele Einzelhändler können nicht verstehen, warum Supermärkte mit ihrem gesamten Sortiment geöffnet haben dürfen, aber andere Geschäfte geschlossen bleiben müssen – und das, obwohl ohnehin in Bayern eine FFP2-Maskenpflicht und damit ein reduziertes Risiko einer Ansteckung im Laden bestehe, fügt er an.

Längst vor dem zweiten Lockdown im Dezember haben Geschäftsinhaber in Hygieneschutz-Vorrichtungen wie etwa Plexiglasscheiben oder in Lüftungsanlagen investiert. Einen großen Vorlauf für eine mögliche Öffnung brauchen die meisten Einzelhändler daher nicht.

Handelsverband: "Es droht eine Pleitewelle"

Laut dem Handelsverband stehen in Schwaben etwa 1000 Geschäfte auf der Kippe. „Es droht eine Pleitewelle, ich befürchte das Schlimmste“, sagt Ohlmann. Verzögerungen bei den Staatshilfen durch Bürokratie sowie der Teil-Wegfall des Weihnachtsgeschäfts verschärfen die Lage. Vor allem im Textilbereich haben Händler Waren für den Winter gekauft und nun keine Möglichkeit, sie zu verkaufen. Es sei an der Zeit, dass die Regierung ihren Versprechen endlich Taten folgen lässt, sagt Ohlmann.

Chronologie der Corona-Pandemie in Deutschland 1 / 35 Zurück Vorwärts Im Januar 2020 ist die erste Corona-Infektion in Deutschland bekannt geworden. Ein Rückblick:

27. Januar: Erste bestätigte Infektion in Deutschland. Zwei Wochen später ist der Mann aus Bayern wieder gesund.

25./26. Februar: Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen melden erste nachgewiesene Fälle. Weitere Bundesländer folgen, am 10. März hat Sachsen-Anhalt als letztes Land seinen ersten Fall.

9. März: In NRW gibt es die ersten Todesfälle innerhalb Deutschlands. Die Zahl der Infektionen steigt bundesweit auf mehr als 1000.

12./13. März: Immer mehr Theater und Konzerthäuser stellen den Spielbetrieb ein. Die Fußball-Bundesliga pausiert.

16. März: An den Grenzen zu Frankreich, Österreich, Luxemburg, Dänemark und der Schweiz gibt es Kontrollen und Einreiseverbote. In den meisten Bundesländern sind Schulen und Kitas geschlossen.

17. März: Mehrere Konzerne kündigen an, ihre Fabriken vorübergehend zu schließen.

22. März: Verbot von Ansammlungen von mehr als zwei Menschen. Ausgenommen sind Angehörige, die im eigenen Haushalt leben. Cafés, Kneipen, Restaurants, aber auch Friseure zum Beispiel schließen.

15. April: Auf eine schrittweise Aufnahme des Schulbetriebs ab 4. Mai verständigen sich Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs.

20. April: Geschäfte unter 800 Quadratmetern Fläche dürfen wieder öffnen. Als erstes Bundesland führt Sachsen die Maskenpflicht für ÖPNV und Einzelhandel ein. Alle anderen ziehen nach.

22. April: Für Firmen, Arbeitnehmer und Gastronomie werden milliardenschwere Hilfen beschlossen.

6. Mai: Die Länder bekommen weitgehende Verantwortung für die Lockerung von Beschränkungen - etwa für Hotels, Gastronomie, Fahrschulen, Schwimmbäder und Fitnessstudios.

16. Mai: Sachsen-Anhalt registriert als erstes Bundesland seit Ausbruch der Pandemie keine Neuinfektionen im Vergleich zum Vortag. Die Fußball-Bundesliga legt wieder los - ohne Fans in den Stadien.

16. Juni: Im Kampf gegen das Virus geht eine staatliche Warn-App an den Start. Sie soll dabei helfen, Infektionen nachzuverfolgen.

29. August: Etwa 40.000 Menschen protestieren in Berlin gegen die Corona-Maßnahmen. Demonstranten durchbrechen die Absperrung vor dem Reichstag und stürmen auf die Treppe.

30. September: Angesichts wieder steigender Infektionszahlen fordert die Kanzlerin zum Durchhalten auf. "Wir riskieren gerade alles, was wir in den letzten Monaten erreicht haben", sagt Merkel im Bundestag.

7./8. Oktober: Die Bundesländer beschließen ein Beherbergungsverbot für Urlauber aus inländischen Risikogebieten.

22. Oktober: Die Zahl der Neuinfektionen binnen eines Tages hat erstmals den Wert von 10.000 überschritten. Das Robert Koch-Institut (RKI) macht vor allem private Treffen dafür verantwortlich.

2. November: Ein Teil-Lockdown mit Einschränkungen bei Kontakten und Freizeitaktivitäten soll die zweite Infektionswelle brechen.

9. November: Als erste westliche Hersteller veröffentlichen Biontech und der US-Pharmakonzern Pfizer vielversprechende Ergebnisse einer für die Zulassung ihres Corona-Impfstoffs entscheidenden Studie.

18. November: Unter dem Protest Tausender in Berlin machen Bundestag und Bundesrat den Weg für Änderungen im Infektionsschutzgesetz frei.

25. November: Die Beschränkungen für persönliche Kontakte werden für weitere Wochen verschärft. Darauf verständigen sich Bund und Länder.

27. November: Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen in Deutschland hat nach RKI-Daten die Millionenmarke überschritten.

2. Dezember: Als erstes Land der Welt erteilt Großbritannien dem Impfstoff von Biontech und Pfizer eine Notfallzulassung und startet seine Impfkampagne wenige Tage später.

16. Dezember: Der seit November geltende Teil-Lockdown reicht nicht aus. Der Einzelhandel muss mit wenigen Ausnahmen schließen.

18. Dezember: Die Zahl der binnen eines Tages gemeldeten Infektionen in Deutschland ist erstmals auf mehr als 30.000 gestiegen.

21. Dezember: Zum Schutz vor einer infektiöseren Virus-Variante dürfen keine Passagierflugzeuge aus Großbritannien mehr in Deutschland landen. Der Corona-Impfstoff von Biontech erhält von Brüssel die bedingte Marktzulassung. Somit können die Impfungen in der EU beginnen. Am 6. Januar wird auch der von Moderna zugelassen.

24. Dezember: Heiligabend im Zeichen der Pandemie. Familienfeiern sollen klein bleiben, Christmetten wenn überhaupt nur auf Abstand stattfinden. Zudem wird die in Großbritannien aufgetretene Variante des Coronavirus erstmals auch in Deutschland nachgewiesen.

26. Dezember: Einen Tag vor dem offiziellen Impfstart werden in einem Seniorenzentrum in Sachsen-Anhalt eine 101 Jahre alte Frau und etwa 40 weitere Bewohner geimpft.

27. Dezember: In allen Bundesländern beginnen die Impfungen. Zuerst sollen Menschen über 80, Pflegeheimbewohner sowie Pflegekräfte und besonders gefährdetes Krankenhauspersonal immunisiert werden.

1. Januar 2021: Deutschland kommt vergleichsweise ruhig ins neue Jahr. Der Verkauf von Silvesterfeuerwerk war verboten.

14. Januar: Das Statistische Bundesamt schätzt, dass die deutsche Wirtschaftsleistung 2020 im Vergleich zum Vorjahr um 5,0 Prozent eingebrochen ist.

15. Januar: Mehr als zwei Millionen Corona-Fälle sind hierzulande bekannt geworden, knapp 45.000 Menschen sind an oder unter Beteiligung einer nachgewiesenen Sars-CoV-2-Infektion gestorben.

19. Januar: Bund und Länder verlängern den Lockdown bis Mitte Februar. Zudem werden die besser schützenden FFP2-Masken oder OP-Masken in Bus und Bahn sowie beim Einkaufen obligatorisch.

21. Januar: Mehr als 1,3 Millionen Menschen haben in Deutschland bereits ihre erste Corona-Impfung erhalten, etwa 77.000 auch schon die zweite. (dpa)

Auch seitens der Gastronomie gibt es Forderungen nach einer baldigen Öffnung. Thomas Geppert, bayerischer Landesgeschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), sagt, die Branche brauche ein transparentes Konzept nach klaren Kriterien, um verlässlich planen zu können. „Uns kann man nicht an- und ausknipsen wie einen Lichtschalter.“

Corona-Lockdown: Dehoga bringt Stufenplan ins Spiel

Geppert sagt, die Gastronomen seien bereit für eine verantwortungsvolle Öffnung der Lokale. Die Gesundheit der Kunden habe immer höchste Priorität. Über den vergangenen Sommer habe sich viel getan. Etwa über einen Code am Tisch, der mit dem Smartphone eingelesen wird, könne man vielerorts datenschutzkonform Kontakte nachverfolgen. Zusätzlich haben Betriebe Plexiglasscheiben oder Desinfektionsmittelspender aufgebaut.

Der Hotel- und Gaststättenverband schlägt einen Stufenplan für die Öffnung vor. Wenn eine 7-Tage-Inzidenz von 75 und kleiner erreicht ist, dann sollen Beherbergungen und Außengastronomie möglich sein. Bei einer Inzidenz von 50 und darunter sollen Restaurants für Gäste öffnen dürfen. Und ab einer Inzidenz von 20 oder darunter sollen Bars, Clubs und Diskotheken wieder öffnen dürfen.

