08:25 Uhr

Warum der Januar der attraktivste Messemonat in Augsburg ist

Am Wochenende, 11. und 12. Januar, findet im Messezentrum die Oldtimerschau Mototechnica statt.

Plus Am kommenden Wochenende fahren wieder mal die Oldtimer in Augsburg vor. Die Messe lebt aber vor allem von zwei anderen Erfolgsgaranten.

Von Michael Hörmann

Der Januar beschert der Messe Augsburg eine Reihe von besucherstarken Veranstaltungen. Er toppt damit alle anderen Monate im Jahr. Die Marke von weit mehr als 100000 Gesamtbesuchern dürfte in den nächsten Wochen locker übersprungen werden.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 200 neue Plus+Artikel pro Woche

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Meine Vorteile Schließen

Die afa legt am 24. Januar in Augsburg los Dies liegt nicht zuletzt an der Augsburger Frühjahrsausstellung, die am Freitag, 24. Januar, startet. Die afa ist seit Langem die Veranstaltung mit den zahlenmäßig meisten Ausstellern und Gästen auf dem Messegelände. Im Vorjahr zählten die Veranstalter bei der fünftägigen Verbraucherschau fast 55000 Besucher. Mit einem vergleichbaren Ergebnis wird in diesem Jahr gerechnet. Die afa (24. bis 28. Januar) ist nicht die einzige Messe mit einem hohen Zustrom an Besuchern. Bereits Mitte Januar (16. bis 19. Januar) steigt die „Jagen und Fischen“, die im Vorjahr an vier Tagen das Interesse von 35000 Gästen anzog. Vervollständigt wird das Programm im Januar von der Mehr-Konferenz, die am vergangenen Wochenende stattfand, und der Oldtimerschau Mototechnica, die am kommenden Wochenende (11. und 12. Januar) über die Bühne geht. 12000 Besucher, die teils aus dem Ausland anreisten, erlebten die Glaubenskonferenz mit Gottesdiensten und Konzerten, die sich an Christen richtet. Messe Augsburg: Das ist bei der Mototechnica geboten Fest etabliert im Messekalender ist die Mototechnica, bei der nicht nur Oldtimer ausgestellt werden. Zum Angebot der zweitägigen Veranstaltung gehört ein Markt mit Ersatzteilen und Zubehör. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 15 000 Besuchern, die den Weg nach Augsburg finden. Seit mehr als 20 Jahren gibt es die Veranstaltung im Messezentrum. Das Angebot setzt auf Bewährtes: Reifen, Hupen, Lichter, Auspuffanlagen und vieles andere mehr werden gezeigt. Veranstalter ist Otto Wonisch aus Nördlingen. Er ist froh, in Augsburg einen Standort gefunden zu haben, „an dem wir uns nun seit bereits vielen Jahren erfolgreich in der Szene etabliert haben“. Erstmals 1998 fand die Oldtimerschau in Augsburg statt. Einbezogen ist das Freigelände, was bei der afa nicht der Fall ist. Die Augsburger Frühjahrsausstellung wird aber die neue Halle 2 nutzen, die im Herbst 2019 eröffnet wurde. Lesen Sie dazu den Kommentar: Das Warten auf den neuen Augsburger Messechef ist bald vorbei

Themen folgen