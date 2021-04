05:56 Uhr

Warum immer mehr Regionalbanken fusionieren

Plus Zuletzt haben sich in Schwaben Sparkassen wie auch Volksbanken zusammengeschlossen. Die regionale Identität zu bewahren, ist jedoch nicht so einfach.

Von Michael Kerler

Für viele Sparkassen-Kunden zwischen dem Landkreis Augsburg im Norden bis hinunter zum Bodensee ist bald nur noch eine Bank zuständig. Die geplante Fusion der Kreissparkasse Augsburg mit der Sparkasse Memmingen-Lindau- Mindelheim hat Wellen geschlagen. Ähnliche Zusammenschlüsse haben Genossenschaftsbanken erlebt, zum Beispiel als sich vor einigen Jahren die Augusta-Bank in Augsburg mit der VR-Bank Kaufbeuren-Ostallgäu zur VR-Bank Augsburg-Ostallgäu zusammenschloss.

