Warum so viele ihre Ausbildung abbrechen Wirtschaft

In Schwaben bricht jeder Fünfte seine Ausbildung ab, deutschlandweit sogar jeder Vierte. Das sind so viele, wie seit Jahren nicht mehr. Was sind die Gründe?

Von Norbert Staub

Rund 20 Prozent der jungen Männer und Frauen, die in Schwaben eine Ausbildung begonnen haben, brechen diese vorzeitig ab. Diese Zahlen nannte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben. Im Bundesgebiet sind die Zahlen sogar noch höher: Hier liegt die Quote bei 25 Prozent. Das sind so viele, wie seit den 90er Jahren nicht mehr.

Im gesamten Bundesgebiet und auch in Schwaben sind es vor allem die Gastronomieberufe, in denen viele Ihre Ausbildung abbrechen. "Bei Berufen wie Koch liegen wir bei 46 Prozent - also fast jeder Zweite. Das hat sicher auch mit den wenig attraktiven Arbeitszeiten zu tun", sagt Oliver Heckemann, IHK-Geschäftsführer für den Bereich Berufliche Bildung. Allerdings gebe es in der Hotellerie und Gastronomie beste Möglichkeiten für einen beruflichen Aufstieg oder die Selbständigkeit. Ganz anders sieht die Quote bei Berufen wie Industriekaufmann aus, wo in Schwaben gerade mal 6,5 Prozent die Lehre schmeißen.

Nach Heckemanns Erfahrung ist weniger die Bezahlung der Grund, warum junge Leute die Ausbildung nicht beenden. "Viele wissen gar nicht genau, auf was sie sich bei einem Ausbildungsberuf einlassen. Deshalb muss die Berufsorientierung in den Schulen weiter verbessert werden." Eine ganz wichtige Rolle kämen dabei Praktika zu: "Das wird noch nicht ausreichend genutzt. Dabei profitieren beide Seiten davon: Der junge Mensch weiß, was auf ihn zukommt, und die Betriebe bekommen besser motivierte Auszubildende."

Oliver Heckemann Bild: Barbara Wild

Bei Flüchtlingen gibt es deutlich weniger Abbrecher

Außerdem sei das Durchhaltevermögen nicht mehr so ausgeprägt wie früher: "Wenn dann das Interesse nachlässt und man weiß, dass die nächste Ausbildungsstelle auf der anderen Straßenseite wartet, dann ist die Neigung zum Wechseln natürlich ausgeprägter." Ganz anders sei die Situation bei jungen Flüchtlingen, für die die IHK Schwaben ein Projekt auf die Beine gestellt hat, um sie in Ausbildungsberufen unterzubringen. Heckemann: "Die meisten arbeiten in Berufen, die auch mit Handarbeit und Schmutz verbunden sind. Trotzdem liegt die Abbruchquote hier nur bei neun Prozent. Für die ist das eine große Chance auf einen Neuanfang, und das nehmen sie sehr ernst."

Der IHK-Experte empfiehlt jungen Leuten, sich sehr genau zu überlegen, ob man eine Ausbildung abbricht. "Es schaut einfach besser im Lebenslauf aus, wenn man etwas abschließt, was man begonnen hat. Und nach der Ausbildung kann man sich immer noch umorientieren."

In unserer Lehrstellenoffensive wollen wir junge Menschen auf dem Weg in den Beruf unterstützen – gemeinsam mit der Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwaben, der Handwerkskammer für Schwaben sowie den Arbeitsagenturen der Region.

