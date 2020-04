Was ist in der Corona-Krise teurer geworden? Und was billiger?

Corona

vor 19 Min.

Was ist in der Corona-Krise teurer geworden? Und was billiger?

Der Spargel ist um rund 38 Prozent teurer als vor der Corona-Krise. Welche Produkte und Dienstleistungen noch teurer - und welche billiger - geworden sind. Eine Übersicht. Bild: Kai Remmers, dpa-tmn