Wasserstoff statt Strom: Verkehrswende tut erst einmal weh

Das Wasserstoff Auto hat ausschließlich Nachteile gegenüber dem e-Auto.



Das einzige was man als Vorteil anmerkt: schnelleres „tanken“.

ABER: die Entwicklungen bei eAuto sind so rasant und man kann den Tesla schon jetzt mit über 1000km/h laden. In den USA werden schon die ersten 250kW Säulen installiert, mit denen dann Ladegeschwindigkeiten über 1500km/h möglich sind. sie haben damit ihren Akku nach 10 Minuten auf 80% und haben dann mit z.B. dem Model 3 über 450km Reichweite. Außerdem zahlt jeder mit einer PV Anlage nicht einmal 1€/100km.



Übrigens: es besteht keine Kopplung zwischen Brennstoffzellen und Antrieb. Die Brennstoffzelle lädt in einen Akku, welcher dann wieder eMotoren ablöst.

Damit hat jedes Wasserstoffauto genau wie ein Batterieauto einen Akku

Eine Hybridlösung, die bekanntlich ineffizient und teuer ist.

Der Wasserstoff kostet auch ein Vielfaches von Diesel, Benzin, vom Strom erst ganz zu schweigen. Und das obwohl er subventioniert wird!



Ich wundere mich aber sehr, dass jetzt die mediale Propagierung des Wasserstoffautos in Deutschland angefahren wird. Da wurde wohl ordentlich Lobby Arbeit geleistet. Man möchte wohl erreichen, dass die Menschen wie bisher an die Tankstelle fahren und dort ihr Geld da lassen. Da hat wohl die Tankstellenlobby Angst um ihre Kunden!



Zu guter letzt möchte ich ein paar Märchen entkräften, die immer wieder erzählt werden.

Herr Schaumann, sie behaupten Akkus starten mit einem Riesen CO2 Rucksack.. gibt es dafür Quellen? Tesla produziert z.B. in der Gigafactory mit 100% regenerativem Strom, der Großteil kommt von der gigantischen PV Anlage auf deren Dach.



„Schwere Akkus machen in der Konstruktion und betrieb wenig Freude“ - Sätze von jemanden, der anscheinend weder Ahnung von der Konstruktion hat, noch jemals in einem eAuto saß.



Für Ingenieure ein Traum, da Dutzende Bauteile weg fallen. Man hat z.B. kein Kardantunnel, was den Fond deutlich vergrößert.



Einen tiefer Schwerpunkt fordert die Fahrstabilität und Straßenlage, demzufolge versucht man immer einen möglichst niedrigen zu erreichen.

Bei eAutos sind die Batterien am Boden, der Schwerpunkt extrem niedrig und das Fahrzeug fährt wie eine „1“, was eAuto Fahrer zum einen sehr loben, und wer etwas sportlicher fährt, hat auch noch größte Freude daran.



Wasserstoffbomben geht genauso schnell wie Benzin; Quatsch! Es dauert ein Vielfaches um es muss mit mehreren hundert Bar gearbeiteten werden. Sprich nach 1-2 Tankvorgängen muss sich die Pumpe erstmal eine viertel Stunde erholen.

Ich bin mir sicher, dass spätestens 2025 das laden Schneller geht als das H2 tanken.

Übrigens kostet sie das laden im Normalbetrieb keine 20 Sekunden: sie müssen nur den Stecker anstecken, beim Laden müssen sich nicht aktiv dabei sein.



Antworten Melden Permalink