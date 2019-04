Weber will Gas-Pipeline blockieren

DGB-Chef Reiner Hoffmann glaubt, dass sich der digitale Wandel nur stemmen lässt, wenn die Unternehmen mehr in Weiterbildung investieren.

In den vergangenen zehn Jahren sind etwa ein Drittel der Bäckereien und Fleischerbetriebe verschwunden. Das liegt auch daran, dass Auszubildende fehlen.

