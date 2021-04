Weltbild zieht um: Unternehmen findet neue Zentrale in Augsburg

Der Einzelhändler Weltbild bekommt eine neue Zentrale. Weltbild-Chef Sailer sieht darin ein starkes Bekenntnis zum Standort Augsburg, denn der Mietvertrag läuft viele Jahre.

Es ist ein Zeichen der Zuversicht: Das Augsburger Einzelhandelsunternehmen Weltbild zieht an einen neuen Standort und bekommt damit eine neue Zentrale. Das Unternehmen hat seine Beschäftigten die Nachricht am Mittwochvormittag in einer Mitarbeiterversammlung präsentiert. Weltbild beschäftigt in Augsburg rund 350 Mitarbeiter. Der Umzug soll bis Ende dieses Jahres erfolgen.

„Unser Umzug ist ein starkes, langfristiges Bekenntnis zum Standort Augsburg", teilte dazu Weltbild-Chef Christian Sailer mit. "Wir freuen uns sehr, dass der neue Bürokomplex Augsburg Offices ideale Voraussetzungen für ein zeitgemäßes Bürokonzept und die nötige Flexibilität für künftige Entwicklungen bietet und dabei zugleich auf Nachhaltigkeitsaspekte setzt", sagte er. "Damit sind wieder alle Bereiche des Unternehmens unter einem Dach vereint.“

"Weltbild" zieht in Augsburg näher an die Innenstadt

Bisher ist Weltbild in der Werner-von-Siemens-Straße in drei verschiedenen Gebäuden untergebracht. Ein Gebäude teilt man sich unter anderem mit dem Automatisierungsspezialisten Böwe Systec. Teils liegen erhebliche Fußwege zwischen den Bereichen, teilte Weltbild mit.

Die neue Weltbild-Zentrale befindet sich in Augsburg-Göggingen auf dem Gelände zwischen der Eichleitnerstraße, der Peter-Dörfler-Straße und der Ohmstraße. In der Nähe sind kürzlich erst neue Hotel-Gebäude entstanden. "Weltbild bezieht als Ankermieter darin zwei Häuser inklusive einer großen Dachterrasse", teilt das Unternehmen mit. "Wir rücken damit wieder näher an die Innenstadt", sagt Weltbild-Sprecherin Eva Großkinsky. Im Gebäude könnten auch noch weitere kleinere Einheiten wie ein Café oder Ärzte untergebracht sein, den größten Teil wird aber Weltbild einnehmen. Entstehen soll eine Art Campus. Bilder des Areals zeigen helle Gebäude, zwischen denen ein ruhiger Hof liegt.

Name "Weltbild D2C Group" kommt an die Fassade

Auf der Fassade soll der komplette neue Name der Gruppe zu lesen sein - "Weltbild D2C Group". Weltbild plant die neue Zentrale derzeit nach seinen eigenen Vorstellungen. Neben klassischen Einzel- und Teambüros soll es auch Open Space und moderne Kombilösungen des Arbeitens geben. Vermieter sei die Brixx-Projektentwicklung GmbH aus München, die das Grundstück gemeinsam mit einem Münchner Family Office erworben und entwickelt habe, teilt das Unternehmen mit. Die Vermittlung erfolge im Auftrag der Kragler-Immobilien GmbH.

Weltbild-Chef Christian Sailer: "Ein starkes Bekenntnis zum Standort Augsburg." Foto: Ulrich Wagner

Das Unternehmen Weltbild war lange Zeit mit einem Logistikzentrum und der Zentrale an der Steinernen Furt in Augsburg in ovalen Gebäuden untergebracht. Nach einer Insolvenz 2014 hatte man diesen Standort aber aufgegeben.

Seit der Sanierung hat sich Weltbild gut erholt. Zur Gruppe gehören neben dem Versandhandel viele Filialen und die Marken Weltbild, Jokers, bücher.de, teNeues, die Kinderwelt tausendkind, Gärtner Pötschke und Orbisana. Die Gruppe insgesamt hat rund 1200 Beschäftigte.

Das Unternehmen macht mit dem Online-Handel rund 90 Prozent des Umsatzes. Dieser ist im Corona-Jahr 2020 deutlich gewachsen. In nächster Zeit will Weltbild seine digitalen Vertriebswege ausbauen. Zudem ist geplant, den Bereich der Herstellung eigener Produkte jenseits des Buches auszuweiten.

