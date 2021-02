vor 50 Min.

Wie Corona die Mieten senken könnte

Plus Immer mehr Menschen arbeiten wegen Corona im Homeoffice, Büros sind verwaist. Nun will ein Bündnis günstigen Wohnraum für Hunderttausende Menschen schaffen.

Von Sören Becker

Murat Kinay (Name von der Redaktion geändert) hat es schwer. Aktuell wohnt er mit seinem Sohn im Teenageralter und zwei Hunden in einer Einzimmerwohnung. Sein anderer Sohn lebt bei seiner Mutter und kann wegen der beengten Verhältnisse bei ihm nicht über Nacht bleiben. "Der Wohnungsmangel in Augsburg ist extrem", sagt er.

Seit der Trennung vor fünf Jahren ist der Lkw-Fahrer auf Wohnungssuche. Mit Kindern, Haustieren und einem alten Eintrag in der Schufa-Liste ist es natürlich nicht leicht, etwas zu finden. "Viele Vermieter winken auch wegen meinem Migrationshintergrund ab", glaubt er. Dabei könnte er 800 Euro bezahlen und hofft auf eine Zweizimmerwohnung mit Garten.

Die Miete verschlingt einen großen Teil des Einkommens

So wie Kinay geht es vielen Menschen. Nach einer Studie des arbeitgebernahen Instituts der Wirtschaft steigen vor allem in Bayern die Mieten schneller als die Löhne. Dies bedeutet, dass die Miete bei Angestellten einen höheren Teil des Einkommens verschlingt. Im Landkreis München etwa ging die Schere zwischen 2014 und 2018 um 14,1 Prozent auseinander.

Für die Stadt Augsburg liegt der Wert immerhin noch bei 4,1 Prozent. Das bekommt auch Kinay zu spüren: "Die ganzen Pendler aus München machen hier in Augsburg die Preise kaputt", glaubt er. Diese seien meist bereit und in der Lage, höhere Preise zu zahlen. Einfache Lösungen für das Problem sind nicht in Sicht. Doch eine Folge der Corona-Krise könnte zumindest etwas Druck vom Mietmarkt nehmen. Davon geht zumindest das Bündnis "Soziales Wohnen" aus. In ihm zusammengeschlossen haben sich unter anderem die Gewerkschaft IG Bau, die Caritas, der Deutsche Mieterbund und die Arbeitsgemeinschaft zeitgemäßes Wohnen (Arge).

Die Forderungen des Bündnisses „Soziales Wohnen“ 1 / 6 Zurück Vorwärts Die Verbände, die das Bündnis "Soziales Wohnen" bilden, haben einen Fünf-Punkte-Plan vorgelegt, mit dem rund 800.000 Sozialwohnungen geschaffen werden sollen. Der Plan beinhaltet fünf Forderungen:

Neubau: Nach den Wünschen des Bündnisses sollen jedes Jahr 80.000 Sozialwohnungen neu gebaut werden. Zusätzlich soll jährlich eine Sozialbindung für 75.000 Wohnungen hinzukommen. Kostenpunkt für beide Maßnahmen: insgesamt 6,3 Milliarden Euro von Bund und Ländern.

Förderung: Für Investoren im Immobiliensektor soll ein zusätzlicher Anreiz geschaffen werden, Sozialwohnungen zu bauen. Das Bündnis schlägt vor, die Abschreibungen für Sozialwohnungen von zwei auf drei Prozent zu erhöhen. Für Regionen mit angespannter Wohnraumsituation soll es eine zusätzliche Abschreibung geben, wenn die Mieten langfristig begrenzt sind. Die Maßnahme soll 60.000 Wohnungen schaffen und drei Milliarden Euro kosten.

Bauland: Kommunen sollen eigene Grundstücke als Bauland zur Verfügung stellen. Dieses dürfte dann nicht mehr als 300 Euro pro Quadratmeter kosten.

Barrierefreiheit: Zehn Prozent aller neuen Sozialwohnungen müssten barrierefrei sein. Diese sollen über eine Härtefallkommission an besonders bedürftige Menschen verteilt werden. Sie soll von Stadt- und Gemeinderäten eingerichtet werden und Vertreter der jeweiligen Gruppen beinhalten.

Büros: Leerstehende und durch Homeoffice nicht mehr benötigte Büros sollen in Wohnungen umgewandelt worden. So würden 235.000 Wohnungen entstehen.

Das Bündnis rechnet damit, dass sich das Homeoffice auch nach der Pandemie weiter halten – und sogar ausbreiten – wird. Leer stehende Büroflächen könnten dann zu Wohnungen werden. Demnach würden so in den kommenden vier Jahren etwa 235.000 neue Wohnungen entstehen. Nach dem Willen des Bündnisses soll ein Großteil davon Sozialwohnungen sein. Für die Berechnungen geht das Bündnis davon aus, dass bis 2040 rund 40 Prozent der Büroangestellten im Homeoffice arbeiten. 136 Millionen Quadratmeter Bürofläche wären dann ungenutzt.

Wenn Bürogebäude zu Wohnungen werden

Wie der Leiter des Arge-Instituts, Dietmar Walberg, sagt, sei die Errichtung von Wohnungen in ehemaligen Bürogebäuden um etwa zwei Drittel günstiger als bei Neubauten, weil kostentreibende Elemente wie Treppenhäuser und Installationsschächte bereits vorhanden sind. Zudem befänden sich die Gebäude häufig in attraktiver Lage. Ein zusätzlicher Vorteil: Eine weitere Flächenversiegelung werde vermieden.

Auch Immobilienmakler Jürgen Koppold findet die Idee interessant. "Je nach Lage können Bürogebäude durchaus eine attraktive Wohnung darstellen", findet der Geschäftsführer der Augsburger Firma Dahler Immobilien. Wenn die Anbindungen an Verkehr und Kindergarten gegeben sind und die Wohnung nicht in einem lauten Industriegebiet liegt, spreche nichts gegen einen Umwandlung von Bürogebäuden.

Bis aber eine große Zahl an solchen gewerblichen Immobilien leer steht, kann es dauern: Denn nach der Umfrage des IW-Institutes haben die meisten Firmen nicht vor, ihren Angestellten mehr Homeoffice zu ermöglichen, wenn die Pandemie vorbei ist. Nur 6,4 Prozent der befragten Betriebe beabsichtigen, ihre Bürofläche zu verkleinern.

Um die Wohnungsnot zu bekämpfen, hatte die Bundesregierung bereits zum Start der Legislaturperiode versprochen, für 1,5 Millionen neue Wohnungen zu sorgen. Die Bündnispartner überzeugt das nicht. "Das ist eine Mogelpackung", sagt IG-Bau-Vorsitzender Robert Feiger im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Zahl sei künstlich aufgebläht, indem man Baugenehmigungen und Gebäude im Rohbau mitzählt. "Auf einer Baugenehmigung kann niemand wohnen", so Feiger.

Wenn sich Menschen keine Wohnung leisten können

Die Bundesregierung habe die Brisanz des Themas nicht erkannt. "Selbst Menschen mit mittlerem Einkommen haben häufiger Probleme, sich eine Wohnung zu leisten. Das ist sozialer Brennstoff", warnt der Gewerkschafter. Durch mehr Sozialwohnungen würden die Mieten für alle sinken. Nachholbedarf sehen Feiger und seine Mitstreiter vor allem bei Wohnungen im unteren Preissegment. "Unbezahlbaren Wohnraum gibt es genug", sagt der Gewerkschafter.

Nach Zahlen des Bündnisses ist das Angebot an Sozialwohnungen kontinuierlich zurückgegangen, seit es 1987 mit vier Millionen einen Höhepunkt erreicht hat. Aktuell liege die Zahl bei knapp 1,2 Millionen, etwa 75 Prozent niedriger. Insgesamt sieht das Bündnis Bedarf für rund 800.000 zusätzliche Wohnungen. Menschen mit niedrigem Einkommen können es sich zunehmend nicht mehr leisten, in der Stadt zu leben. Auch Murat Kinay sucht im Umland eine Wohnung. Weit weg von seiner Arbeit und der Schule seiner Söhne. Damit hat er sich aber abgefunden: "Augsburg ist eine Stadt für Wohlhabende."

