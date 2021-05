vor 31 Min.

Wie Rupert Stadler zur Schadenersatzforderung von VW steht

Ex-Audi-Chef Rupert Stadler muss sich in Sachen Abgasskandal derzeit vor Gericht verantworten.

Plus Volkswagen will Geld von seinem früheren Top-Manager. Bisher schwieg der dazu. Nun äußert sich sein Anwalt. Der Strafprozess dreht sich weiter um technische Fragen.

Von Stefan Küpper

Wenn Rupert Stadler am Dienstag und Mittwoch dieser Woche seine Fahrt von Ingolstadt nach München antritt, wird er die Prozesstage 41 und 42 hinter sich bringen. Es ging dort vor Gericht in den letzten Wochen und Monaten ziemlich technisch zu. Und auch für diese Woche sind sogenannte SCR-Koordinatoren und Applikateure geladen. Leute also, die sich vereinfacht gesagt mit Autoabgasen auskennen. Es geht dabei zum jetzigen Stand der Beweisaufnahme erneut um Fragen, die Stadler und die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zwar betreffen, aber eher mittelbar.

