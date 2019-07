vor 36 Min.

Wie die Zuckerindustrie sich mit Emotionen gegen das schlechte Image wehrt

Zucker hat ein schlechtes Image. Verbraucherschützer warnen: Er macht dick und ist ungesund. Jetzt wehrt sich die Zuckerindustrie. Aber hat sie eine Chance?

Von Christina Heller

Es klingelt. Eine Frau öffnet, vor der Tür steht ein Mann. Er hält beschriftete Schilder hoch. Er blättert um und um und um und gesteht ihr, die eigentlich mit seinem besten Freund liiert ist, seine Liebe. Die Szene stammt aus dem Film „Tatsächlich Liebe“. Wer ihn kennt, wird sich an diese Sequenz erinnern. Manche halten sie für die berührendste Liebeserklärung der Filmgeschichte. Sie weckt Emotionen. Vor Kurzem hat die Initiative „Schmeckt Richtig“ ein Video ins Internet gestellt. Es spielt die Szene nach. Auch dieses Video weckt bei vielen Zuschauern Emotionen. Allerdings haben die wenig mit Liebe zu tun.

Die Debatte um den Zucker ist emotional sehr aufgeladen

Hinter der Initiative steckt die Wirtschaftliche Vereinigung Zucker – der Verband, der die Interessen der Zuckerindustrie vertritt. Sie wirbt in dem Video für Zucker. Denn der kurze Clip endet anders als das Original. Der klingelnde Mann möchte seiner Angebeteten ein zuckerfreies Lebkuchenherz schenken. Das geht in ihren Augen gar nicht. Sie schlägt die Tür zu. Begründung: „Nur Zucker ist Liebe.“

Die Initiative „Schmeckt Richtig“ möchte nach eigenen Angaben aufräumen mit den Vorurteilen gegenüber Zucker. Verbraucher sachlich informieren. „Die Debatte wird ja sehr emotional geführt“, sagt Sandra Golz, Sprecherin bei der Wirtschaftlichen Vereinigung Zucker.

Und in der Tat hat der Zucker ein Imageproblem. Er ist das neue Rauchen, macht dick, ist gefährlich. Zu viele Lebensmittel enthalten versteckten Zucker. So argumentieren Verbraucherschützer. Und fordern eine Zuckersteuer und ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel für Kinder. An ihrer Seite kämpft die Weltgesundheitsorganisation. Auch die sagt: Weniger Zucker ist besser. Während die Verbraucherschützer vor Gefahren warnen, versucht die Zuckerindustrie, mit positiven Gefühlen zu überzeugen. Sie setzt nicht nur auf Liebe, auf ihrer Homepage zeigt sie auch Zuckerrübenbauern, die von ihrem Produkt schwärmen. Und sie spricht vom Naturprodukt Zucker. Natur ist immer gut.

Am Nutri-Score entzündet sich eine heftige Debatte

An der Art und Weise, wie die Debatte geführt wird, kann man vor allem eines ablesen: Keine Seite hat die Zuckerschlacht bislang gewonnen. Und sie geht gerade in eine neue heiße Phase. Grund ist der sogenannte Nutri-Score.

Das ist ein System, das mithilfe einer Farbskala von hellgrün bis dunkelrot darstellt, wie gesund Lebensmittel sind. In die Berechnung fließen sowohl gesunde als auch ungesunde Bestandteile ein. In Frankreich gibt es die Skala schon. Immer mehr Hersteller drucken sie nun auf ihre Produkte – etwa Nestlé. Auch in Deutschland soll eine Skala kommen. Welche ist allerdings noch offen. Vergangene Woche hat Ernährungsministerin Julia Klöckner vier Varianten vorgestellt, die sie nun bis September testen lassen möchte. Der Nutri-Score ist eine davon.

Der Zuckerindustrie gefällt das nicht. Sie hätte es am liebsten, wenn auf der Vorderseite von Lebensmitteln nur die Anzahl der Kalorien stünde, die sie enthalten. So würden Produkte nicht in gute und schlechte Lebensmittel unterteilt, sagt Golz. Dario Sarmadi, Sprecher der Organisation Foodwatch, hält das für Unsinn: „100 Gramm Haferflocken und 100 Gramm Haushaltszucker enthalten in etwa gleich viele Kalorien“, sagt er. „Aber natürlich sind Haferflocken gesünder. Sie enthalten Vitamine und Ballaststoffe. Zucker nicht.“ Anhand der reinen Kalorienzahl könne das niemand erkennen.

Die Zuckerschlacht hat aber noch eine andere Dimension: Geld. Seit die EU den Zuckermarkt im Oktober 2017 geöffnet hat, ist der Preis für Zucker drastisch gefallen. Zahlen der Agrarmarkt Informations-Gesellschaft (Ami) zeigen: Während ein Kilo im November 2017 noch 41 Cent kostete, gab es ein Jahr später nur noch 32 Cent. Um Gewinn zu machen, müssen die Zuckerfirmen also deutlich mehr verkaufen. Dazu brauchen sie genügend Abnehmer und Zuckerrübenbauern.

Aber: Wenn der Zuckerpreis weiter sinkt, könnte es für Bauern lohnender sein, andere Dinge anzubauen, gibt Steffen Kemper von der Ami zu bedenken. Ziel des Internetvideos und der Aussage „Zucker ist Liebe“ sind also auch die Landwirte.

