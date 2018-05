vor 19 Min.

Wie VW-Kunden von einer neuen Sammelklage profitieren können Wirtschaft

Eine neue Sammelklage soll Kunden schneller zu ihrem Recht verhelfen. Die Zeit drängt - gerade für Betroffene des VW-Diesel-Skandals.

Von Bernhard Junginger

Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf zur Einführung einer Musterfeststellungsklage beschlossen. Verbraucher sollen demnach künftig mehr Rechte bei der Durchsetzung ihrer Ansprüche gegenüber Unternehmen haben. Hunderttausende Volkswagen-Kunden, die vom Diesel-Skandal um manipulierte Schadstoffwerte betroffen sind, können nun auf eine Entschädigung hoffen. Doch gerade für sie ist es nun entscheidend, dass das Gesetz zügig vom Bundestag verabschiedet wird. Denn Ende des Jahres verjähren die Ansprüche zahlreicher Geschädigter der VW-Affäre.

Mit der sogenannten Musterfeststellungsklage sollen Verbraucher in Fällen, in denen viele Betroffene auf gleiche Weise einen Schaden erlitten haben, einfacher an Schadenersatz kommen – ohne selbst klagen zu müssen. Bislang muss jeder Kunde selbst gegen ein Unternehmen klagen, doch das ist teuer, aufwendig und riskant. Im Erfolgsfall gilt das Urteil nur für den Klagenden, weitere Betroffene müssen jeweils selbst vor Gericht ziehen. Anders als in der Volkswagen-Affäre geht es zudem oft um vergleichsweise geringe Beträge – etwa um unzulässige Bankgebühren, fehlerhafte Strompreisabrechnungen oder rechtswidrige Vertragsklauseln. Die Bereitschaft, den Klageweg zu bestreiten, ist entsprechend gering.

Eine neue Klagemöglichkeit für Verbraucherzentralen

Künftig gibt es nun eine Klagemöglichkeit von Verbänden – etwa Verbraucherschutzorganisationen – gegen Unternehmen. Für eine Klage müssen zunächst mindestens zehn Verbraucher ihre Betroffenheit darlegen. Ist die Klage eingereicht, können sich weitere Betroffene in ein Klageregister eintragen. Der Verjährung ist vorgebeugt und das Musterfeststellungsverfahren wird zwischen dem Verband und dem Unternehmen geführt. Das Risiko und die Kosten trägt nicht der einzelne Verbraucher, sondern der Verband.

Zwischen Diesel- und Elektro-Skepsis: Welche Autos sich die Deutschen kaufen 1 / 7 Zurück Vorwärts Fahrzeugbestand In Deutschland sind derzeit 62,6 Millionen Fahrzeuge angemeldet, davon 45,8 Millionen Pkw (Stand 1. Januar 2017).

Marken: Deutsche Marken machen fast zwei Drittel des Pkw-Bestandes aus. VW ist mit knapp 22 Prozent die anteilsstärkste Marke, gefolgt von Opel (10 Prozent) und Mercedes (9 Prozent).

Antrieb: Die meisten Deutschen sind mit Benzinern unterwegs (knapp 66 Prozent), einen Diesel fuhren zuletzt 33 Prozent. Zum Stichtag gab es in Deutschland 165 405 Hybrid-Pkw (0,4 Prozent) und 34 022 Elektroautos (0,1 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr ist für Hybrid ein Plus von 27 Prozent und bei Elektroautos von 33 Prozent. Zur Erinnerung: Bis zum Jahr 2020 will die Bundesregierung eine Million Elektroautos auf die Straßen bringen.

Neuzulassungen: Dass sich der Markt wandelt, zeigen schon die jüngsten Neuzulassungen. Im August legten alternative Antriebe deutlich zu, wenn auch auf geringem Niveau. Zugelassen wurden 2177 E-Autos (plus 143 Prozent) und 6927 Fahrzeuge mit Hybridantrieb (plus 76 Prozent). Der Anteil der Diesel-Zulassungen sank im vergangenen Monat um 14 Prozent auf knapp 38 Prozent. Insgesamt ist die Zahl der Neuzulassungen in diesem Jahr um drei Prozent gestiegen.

Autokauf: Das Interesse der Deutschen an einem neuen Auto ist so groß wie nie. Das geht zumindest aus einer Umfrage des Mineralölkonzerns Aral hervor. Danach gaben 41 Prozent der Befragten an, sich in den nächsten 18 Monaten ein anderes Fahrzeug zulegen zu wollen – so viele wie noch nie seit 2003. Jeder Vierte von ihnen wünscht sich einen Neuwagen – das ist ebenfalls ein Rekordwert.

Diesel-Skepsis: Immer mehr Autofahrer wenden sich vom Diesel ab, wenn die Werte der Aral-Umfrage stimmen. Danach wollen nur 18 Prozent der potenziellen Autokäufer einen Diesel. Bei der Umfrage vor zwei Jahren hatten noch 31 Prozent einen Selbstzünder bevorzugt. 52 Prozent gaben zuletzt an, einen Benziner kaufen zu wollen – zehn Prozent mehr als 2015. Für ein Elektroauto sprachen sich fünf Prozent aus. Zwei Jahre zuvor waren es noch zwei Prozent.

Elektro-Skepsis: Was die Befragten vor allem bemängeln ist die geringe Reichweite, der langwierige Ladevorgang und die hohen Anschaffungskosten eines E-Autos. Hinzu kommt das dünne Netz von Ladestationen: Zum Jahresbeginn gab es in Deutschland gut 7400 öffentliche Ladepunkte an 3200 Ladestationen, vor allem in Großstädten und Ballungsräumen. Die Bundesregierung hat 300 Millionen Euro bereitgestellt, um das Netz auszubauen. Auch in der Region tut sich etwas: Bei Zusmarshausen (Kreis Augsburg) soll eine der weltgrößten Stromtankstellen entstehen. Dahinter steht die Firma Sortimo.

Bekommt der klagende Verband recht, orientiert sich auch die Entschädigung der weiteren Betroffenen an diesem Urteil. Justizministerin Katarina Barley von der SPD kündigte an, die „Einer-für-alle-Klage“ werde rechtzeitig zum 1. November kommen, damit auch die Betroffenen des VW-Skandals davon profitieren könnten.

Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Ulrich Lange sagte gegenüber unserer Redaktion: „Das ist natürlich eine Folge des Volkswagen-Skandals, die Rechte betroffener Dieselfahrer werden dadurch entscheidend gestärkt.“ Zahlreiche teure Gerichtsprozesse in derselben Sache würden dadurch verhindert und die Geschädigten entlastet, so Lange. In der parlamentarischen Debatte müssen jetzt das Augenmerk auf die Ausgestaltung gelegt werden. „Eine Klageindustrie wie in den USA wollen wir verhindern“, so der CSU-Politiker.

ADAC-Chefjurist Schäpe: Wichtiges Instrument im Diesel-Skandal

Auch ADAC-Chefjurist Markus Schäpe begrüßt die Entscheidung: Auf Anfrage unserer Redaktion sagte er: „Die Musterfeststellungsklage ist ein wichtiges Instrument, um den Betroffenen gerade im Diesel-Skandal zu ihrem Recht zu verhelfen.“ Indem berechtigte Verbände klagen könnten, würden rechtliche Fragen einmal abschließend behandelt. „Anschließend können die Verbraucher dann gegenüber dem Hersteller ihre Ansprüche geltend machen – mit Verweis auf das Ergebnis der Musterfeststellungsklage.“ Wenn etwa einmal vor Gericht geklärt werde, dass der Einbau einer Betrugssoftware in ein Dieselauto eine Wertminderung darstelle, „dann muss der Autobauer eben entsprechend eine Entschädigung zahlen – oder gar das Fahrzeug zurücknehmen“.

Warum verbraucht ein Diesel weniger als ein Benziner? 1 / 3 Zurück Vorwärts Dieselmotoren benötigen für die gleiche Kilometerstrecke weniger Kraftstoff als Benziner. Sie sind traditionell 20 bis 30 Prozent sparsamer im Verbrauch, weil Diesel über eine höhere Energiedichte verfügt und Dieselmotoren das Luft-Kraftstoff-Gemisch wesentlich stärker verdichten. Diese bessere thermische Ausnutzung der Energie im Kraftstoff erhöht den Wirkungsgrad, wie die Experten vom TÜV Nord erläutern.

Dieselmotoren werden anders als Benzinmotoren nicht gedrosselt. Um die Leistung zu regeln, muss das Luft-Kraftstoff-Gemisch beim Ottomotor in einem bestimmten Verhältnis gemischt werden, damit es zündfähig bleibt. Eine Drosselklappe reduziert die angesaugte Luft. Beim Diesel wird immer die volle Luftmenge angesaugt und so hoch verdichtet, dass das Gemisch bei 700 bis 800 Grad von selbst zündet.

Beim Turbodiesel wird dazu zuvor komprimierte Luft dem Brennraum zugeführt (Aufladung). Weiterhin verfügen Diesel im unteren Drehzahlbereich über ein höheres Drehmoment, also über mehr Kraft. Das spart Energie. Allerdings erreichen moderne Benzinmotoren fast den Wirkungsgrad von Dieselmotoren, so- dass der Spareffekt gegenüber den Selbstzündern zunehmend geringer wird.

Auch der Bundesverband der Verbraucherzentralen begrüßt den Gesetzentwurf und mahnt, der Bundestag müsse bei der Umsetzung nun Tempo machen – damit die Ansprüche der VW-Kunden nicht verjähren.

Aus der Wirtschaft kommt Kritik. So hält der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) das Gesetz für überflüssig, neue Klageinstrumente seien „nicht notwendig“, da Deutschland bei der Durchsetzung von Verbraucherrechten „gut aufgestellt“ sei, so der Verband.

Themen Folgen