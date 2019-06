vor 32 Min.

Wie ein Dorf im Allgäu zum Vorbild für ganz Deutschland wurde

Wildpoldsried erzeugt fast acht Mal mehr erneuerbaren Strom als es selbst braucht. Wie geht so etwas? Ein Besuch bei den Allgäuer Energie-Rebellen.

Von Michael Kerler

Trifft man Wendelin Einsiedler, dann darf man einsteigen in sein Elektroauto. Und hinauffahren zu den Windrädern über der Gemeinde. Und zu den Motoren entlang einer Pipeline, die durch den Ort führt und entlang der aus Biogas Strom und Wärme erzeugt werden. Einsiedler, 63, ist einer der Menschen, die die Energiewende hier im Allgäu maßgeblich vorangetrieben haben. Heute, an diesem arbeitsreichen Tag, ist er immer in Bewegung. Einsiedler brennt für den Klimaschutz und hat großen Anteil daran, dass Wildpoldsried heute fast acht Mal so viel erneuerbaren Strom herstellt, als der Ort selbst braucht.

Los geht die Fahrt in Eufnach, einem Weiler hinter Wildpoldsried nahe Kempten. Grüne und schwarze Kuppeln wölben sich in den Himmel, darunter vergärt eine nährstoffreiche Mischung zu Biogas, das später genug Strom für 3000 Haushalte liefert. „Es muss einen doch faszinieren, wenn man weiß, dass man aus Mist und Gülle Strom erzeugen kann“, meint Einsiedler und erklärt mit Geduld, Detail um Detail, die Anlage.

Die 4,5 Kilometer lange Biogas-Pipeline transportiert das erzeugte Gas durch den Ort. Zum Beispiel zum Sportheim. In dem kleinen, teils mit Holz vertäfelten Häuschen rattert ein Motor, groß wie ein Schrank. Er erzeugt CO2-neutral Strom, die anfallende Wärme wird zum Heizen oder Duschen genutzt. „Wir nutzen alle Abwärme“, sagt Einsiedler. Dies spare nochmals 700.000 Liter Heizöl im Jahr. Einsiedler stammt aus einem alteingesessenen Hof. Er lernte Landwirt, studierte Agrarwissenschaft in Weihenstephan und begann sich dann in den 90er Jahren für die erneuerbaren Energien zu begeistern. Damals war er ein Pionier.

In Wildpoldsried sind die Bürger an vielen Energie-Projekten beteiligt

Heute fordern die Schüler der Fridays-for-Future-Bewegung zu Zehntausenden mehr Bemühungen für das Klima. Die Bundesregierung hat es sich zum Ziel gesetzt, die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2050 um 80 bis 95 Prozent zu senken. Das Land will aus der Kohle aussteigen. Zweifler fragen da: Wie soll das möglich sein?

Wenn man einen Blick darauf werfen will, ob und wie die Energiewende gelingen kann, dann findet man hier, in Wildpoldsried, vielleicht erste Hinweise. Im Kleinen ist hier bereits umgesetzt, was das Land noch vor sich hat. Und vielleicht sieht man hier auch, wie man die Bürger bei diesem Mammutprojekt mitnehmen kann.

Fährt man über die Hügel in die Gemeinde mit 2600 Einwohnern hinunter, kommt man an grünen Wiesen vorbei, braunen Kühen, in der Ferne glitzert Schnee auf den Bergen. Die Häuser sind herausgeputzt und häufig mit Solarzellen bedeckt. Elf Windkraftanlagen drehen sich auf dem Höhenrücken über dem Ort. Sie allein decken bereits das Fünffache des Strombedarfs des Ortes. Dazu kommen 285 Photovoltaikanlagen auf den Dächern, eine Freiflächenanlage, vier Biogasanlagen, kleine Wasserkraftwerke und eine „Dorfheizung“, an deren 3,5 Kilometer langes Nahwärmenetz auch kommunale Gebäude angeschlossen sind. Eine Besonderheit: Die Bürger sind an vielen Projekten direkt beteiligt oder eingebunden.

Im Kraftwerkshäuschen am Sportheim haben zum Beispiel auch die Eisstockschützen des SSV Wildpoldsried ihren Stützpunkt gefunden. Und den Bauern nimmt Einsiedler ihre Gülle ab, um sie erst zur Biogas-Produktion zu nutzen und dann zu stickstoffhaltigem, klarem Flüssigdünger aufzubereiten, der später besser für das Grundwasser ist. „Man muss sehen, wo man zusammenarbeiten kann und Win-win-Situationen schafft“, freut sich Einsiedler. „Idealismus allein reicht nicht.“ Alle sollen profitieren. Am besten sieht man das wohl an den Windkraftanlagen.

Anfang August feiert Wildpoldsried ein Windradfest

Es geht hoch auf die Hügel, in den Wald. Plötzlich steht man am Fuße der großen Windräder, die sich leicht rauschend in der Höhe drehen. Ein Windrad heutiger Technik kann übers Jahr gesehen mehrere tausend Haushalte mit Strom versorgen, berichtet Einsiedler. Hier haben sie elf davon. Und anders als andernorts in Deutschland gehören die Windräder den Bürgern. Über 400 Wildpoldsrieder haben sich beteiligt. Das schafft Akzeptanz. Anfang August feiert das Dorf das Windradfest. „Zehn weitere Windräder hätten wir auf dem Höhenrücken noch bauen können – kommunal übergreifend und mit höchster Akzeptanz“, sagt Einsiedler. Dann verhinderte eine Funkanlage der Deutschen Flugsicherung den Ausbau. „Bayernweit war und ist zudem die 10H-Regelung eine Katastrophe.“

Bürgermeister Arno Zengerle ist seit 1996 im Amt. Er hat den Ausbau der erneuerbaren Energien begleitet. „Für uns sind die erneuerbaren Energien nichts Besonderes mehr, das ist Alltag“, sagt er. Dass sich etwas ändern muss, habe man nach der Reaktorkatastrophe in Tschernobyl 1986 gelernt. Später gab sich die Gemeinde ein Klimaschutzleitbild. „Die Sonne schickt uns jeden Tag 15000-mal mehr Energie, als wir brauchen“, sagt der CSU-Politiker. „Was benötigen wir da Kohle, Öl oder Uran?“

Ohne Macher wie Wendelin Einsiedler, Leute also, die das Thema vorantreiben, hätte man aber nicht den Erfolg gehabt, sagt der Bürgermeister. Und noch eines sei unverzichtbar: Vertrauen. „Wenn das Vertrauen in die handelnden Personen nicht da gewesen wäre, wäre nichts passiert.“ Keiner hätte auch nur eine Mark für das erste Windrad ausgegeben. Zengerle erinnert sich noch gut, wie er deshalb in den 90er Jahren ins Wohnmobil stieg und nach Norden fuhr, um sich Windräder anzuschauen und aus eigener Erfahrung seinen Bürgern berichten zu können. So kam es, dass am Ende die Wildpoldsrieder in 20 Jahren 50 Millionen Euro in den Klimaschutz investierten.

Wendelin Einsiedler und seine Biogasanlage in Eufnach. Bild: Michael Kerler

Heute funktioniert das Dorf weitgehend erneuerbar. Das hat noch einen Vorteil: Ein Großteil der Energieausgaben der Einwohner fließt nicht mehr an Konzerne oder in Ölländer, sondern bleibt vor Ort. „Unseren Berechnungen nach beträgt die Wertschöpfung 6,5 Millionen Euro im Jahr, die in der Gemeinde bleiben“, sagt Zengerle.

Jedes Jahr kommen rund hundert Besuchergruppen

Wildpoldsried hat Bekanntheit in Rundfunk und Fernsehen erlangt, das Dorf genießt bundesweite Aufmerksamkeit. Neben dem Rathaus ist ein Energieinformationszentrum entstanden. Berufsschullehrer aus Afrika lernen in Wildpoldsried, wie sie die Solarenergie sinnvoll nutzen können. Jedes Jahr kommen rund hundert Besuchergruppen aus aller Welt hierher. Großes Interesse ruft vor allem hervor, wie es gelingt, ein Stromnetz mit so viel erneuerbaren Energien stabil zu betreiben.

Die Frage, was der schwankende Strom aus Sonne und Wind für das Netz bedeutet, ist eine zentrale Herausforderung der Energiewende. Die Angst vor dem Blackout schwingt hier immer mit. Wildpoldsried mit seinem hohen Anteil an grünem Strom ist zu einem Testlabor geworden. Der Siemens-Konzern hat hier Pilotprojekte gestartet, Forscher der RWTH Aachen sind zusammen mit dem Allgäuer Überlandwerk dabei. Bewiesen hat man, dass hier rund die Hälfte der Autos elektrisch fahren könnte, ohne die Versorgungssicherheit zu gefährden, berichtet der Bürgermeister. Später simulierte ein Ortsteil einen Blackout. Die Lichter gingen aus. Dann zeigte man, dass man allein mit erneuerbaren Energien das Netz wieder in Betrieb bringen kann. Das neue Projekt heißt „Pebbles“. Nun soll getestet werden, wie mit Blockchain-Technologie ein Marktplatz für grünen Strom aussehen könnte, auf dem kleine Erzeuger direkt mit den Abnehmern in Kontakt treten.

Ein Unternehmen, das für die Netzstabilität Lösungen anbietet, sitzt ebenfalls in Wildpoldsried. Der Stromspeicher-Hersteller Sonnen hat seine Zentrale am Ortsrand. Das Unternehmen stellt Batteriespeicher her. Mit ihnen können Besitzer von Photovoltaikanlagen den in den Mittagsstunden üppig fließenden Strom vom Dach für die Nacht zwischenspeichern. „Damit lassen sich die Unterschiede zwischen Tag und Nacht ausgleichen – das entlastet das Netz“, erklärt Sonnen-Chef Christoph Ostermann. Genauso gut könnten die Speicher überschüssigen Wind- und Sonnenstrom aufnehmen. Rund 40000 Speicher hat Sonnen verkauft und gilt in Deutschland als Marktführer. Bald könnte es Millionen Batterien geben. Sonnen gehört seit kurzem zum Energiekonzern Shell. Die Firma hat heute 600 Mitarbeiter, davon 300 in Wildpoldsried.

Jedes Haus soll zum Kraftwerk werden

Wer heute einen Stromspeicher von Sonnen kauft, kann sich zudem mit anderen Batteriebesitzern vernetzen. Die Mitglieder der Community tauschen ihren Strom untereinander – je nachdem, ob sie gerade zu viel oder zu wenig haben. Mit einer Batterie kann man Sonnen zufolge bereits 75 Prozent des Strombedarfs selbst abdecken.

Das passt zur neuen Vision der Gemeinde Wildpoldsried. „Jedes Haus ein Kraftwerk“, lautet das Projekt, das man bis 2020 angehen will. Bürgermeister Zengerle hat selbst sein Haus entsprechend gestaltet. Photovoltaikanlage, Passivhausstandard, Nutzung der Sonneneinstrahlung – alles ist hoch effizient. Ob der Strom dann zwei Cent mehr oder weniger kostet, habe er nie nachgerechnet. „Bei wirklich wichtigen Dingen zählt das nicht“, sagt er. Es geht für ihn um die Zukunft.

Aber Wildpoldsried ist nicht München oder Duisburg. Und erst recht nicht Deutschland. Kann man auch ein ganzes Land erneuerbar versorgen?

Im Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza) hat man zumindest ein Szenario für das Oberallgäu entworfen. Das hat immerhin 150.000 Einwohner. Derzeit, berichtet Geschäftsführer Martin Sambale, stammen bereits 53 Prozent des Stroms im Allgäu aus regenerativen Quellen. „100% Klimaschutz“ haben die Autoren ihre Oberallgäu-Studie genannt. Die gute Nachricht: Dieses Ziel sei hier bis 2050 erreichbar. Das Problem: Es ist sehr viel zu tun. Vor allem Verkehr und Wohnen müssten stärker erneuerbar ausgerichtet werden. Das würde bedeuten: Mehr elektrisch betriebene Wärmepumpen-Heizungen in den Häusern, mehr E-Autos auf den Straßen. Damit steigt der Strombedarf zusätzlich. Das Allgäu müsste massiv die Photovoltaik ausbauen, auch die Windkraft müsste noch zulegen.

Auch für ganz Deutschland gibt es Szenarien, wie es gelingt, das Land erneuerbar zu versorgen. Einer im Jahr 2018 vorgestellten Studie der Deutschen Energie-Agentur zufolge, müssten nicht nur erneuerbare Energien und Netze ausgebaut werden, auch künstliche Kraftstoffe müssten in großem Maßstab zum Einsatz kommen, die aus grünem Strom erzeugt werden: Wasserstoff, Methan, synthetische Öle. „Es ist möglich, die Region vollständig erneuerbar zu versorgen“, sagt Sambale. „Wenn die gesetzlichen Rahmenbedingungen stimmen, kann es schnell gehen.“ Und was sagen die Praktiker aus Wildpoldsried?

Sonnen-Chef Ostermann ist überzeugt, dass an hundert Prozent erneuerbarer Energie kein Weg vorbeiführt. „Das ist keine Frage des Ob, sondern des ,Wie schnell‘“, meint er. „Jeder kann in dieser Sekunde damit beginnen.“

Ob es möglich sei, das Land komplett erneuerbar zu versorgen? „Ein klares Ja!“, sagt Wendelin Einsiedler. „Der Preis stimmt, die Technik ist da, alle Faktoren stehen auf Grün.“

„Wir haben heute alle Möglichkeiten“, sagt Bürgermeister Arno Zengerle. „Verdammt noch mal – machen wir es doch.“

