Wie gut kennen Sie das Konsumverhalten der Deutschen?

Passanten bummeln auf der Hohen Straße, einer Fußgängerzone in der Kölner Innenstadt.

Wissen Sie, wie viele Kleidungsstücke jeder Deutsche jährlich kauft? Oder wie viel Geld ein 35-Jähriger hierzulande im Schnitt besitzt? Hier können Sie Ihr Wissen testen.

Von Sandra Liermann

Wofür geben die Bundesbürger eigentlich ihr Geld aus? Dieser Frage sind wir nachgegangen, haben Experten gefragt, Statistiken gelesen und Zahlen zusammengetragen.

Weil eine reine Auflistung dieser Ergebnisse aber recht schnell recht langweilig werden könnte, sind Sie nun gefragt: Testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz und vergleichen Sie, ob Sie schlauer sind als andere Spieler.

Testen Sie Ihr Wissen über das Konsumverhalten der Deutschen

So geht's: Klicken Sie (am PC mit der Computermaus, am Smartphone oder Tablet mit einem Finger) einfach auf die Antwort, die Ihrer Meinung nach die richtige ist. Zunächst sehen Sie, wie andere Spieler abgestimmt haben. Nach wenigen Sekunden erscheint die richtige Antwort.

