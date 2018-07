Windkraft in Bayern: Es geht nur mit den Bürgern

In Bayern werden kaum mehr neue Windräder beantragt. Die 10H-Regel ist nur ein Grund dafür. Dabei müsste die Politik mehr auf die Bürger zugehen.

In Deutschland zeichnet sich ab, dass die Zukunft der Energieversorgung immer stärker in den erneuerbaren Energien liegen wird. Deshalb ist es beachtenswert, wenn der Ausbau der Windkraft im Freistaat nicht mehr vorankommt. Windkraft wird in Süddeutschland nie die gleiche Rolle spielen wie im Norden. Einen kleinen Beitrag aber kann sie leisten. Der Ausbau muss nur mit Maß erfolgen.

Die Windkraft in Bayern wird von vielen Bürgern – häufig aus verständlichen Gründen – kritisch gesehen. Die Dörfer liegen dicht zusammen, manche Bürger fürchten um die Landschaft, andere um ihre Gesundheit. So kam die 10H-Regel zustande.

Bundesweite Ausschreibungsregeln sind ein Problem

Trotzdem gibt es Orte, die offen für Windräder sind. In Wildpoldsried im Allgäu hat sich eine ganze Gemeinde dafür begeistert. Der Ausbau der Windkraft muss an eine solche Zustimmung gekoppelt sein. Aber selbst wenn Unterstützung da ist, scheinen die bundesweiten Ausschreibungsregeln den Bau der Windräder in Süddeutschland zusätzlich zu behindern.

