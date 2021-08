Wirtschaft

Ausbildungsstart 2021: Die Lehrlinge in der Region haben die Wahl

Aktuell kommen in Bayern auf eine Ausbildungsstelle zwei offene Lehrstellen. Die Chancen für junge Menschen, einen Ausbildungsplatz in ihrem Wunschberuf und in ihrer Region zu bekommen, waren selten so gut wie derzeit.

Plus Zum Start in das Ausbildungsjahr gibt es trotz Corona-Krise mehr Stellen als Bewerbungen. Welchen Betrieben es schwer fällt, Azubis zu finden und was die Gründe dafür sind.

Von Susanne Klöpfer

Das Gefühl im Magen ist flau. Die Hände schwitzen. Der Druck, einen ersten guten Eindruck zu machen, ist hoch, aber da ist auch die Freude auf neue Menschen und neue Aufgaben. Der erste Tag in der Ausbildung ist aufregend. Am 1. September ist es in Bayern soweit. Aber obwohl es für viele in 28 Tagen losgeht, gibt es immer noch viele unbesetzte Ausbildungsstellen. In Bayern und in der Region.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

