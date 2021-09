DIW-Chef Fratzscher wirft Merkel schlechte Bilanz für Deutschlands Zukunft vor

Exklusiv Der Ökonom Marcel Fratzscher kritisiert trotz „wirtschaftlich goldener Jahre“ große Defizite in Merkels Amtszeit.

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher hat der Bundeskanzlerin Angela Merkel eine verheerende Bilanz bei der Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschlands für die Zukunft vorgeworfen. „Die Krisenbewältigung war hervorragend, die wirtschaftliche Zukunftsgestaltung absolut unzureichend“, bewertete Fratzscher Merkels Amtszeit im Gespräch mit unserer Redaktion. „Die große Leistung Angela Merkels war die Stabilität in den großen Krisen: globale Finanzkrise, europäische Schuldenkrise, die Krise der Geflüchteten und nun die Pandemie“, sagte der Ökonom. „Aber wichtige Reformen, grundlegende Veränderungen der Wirtschafts- und Steuerpolitik sind in den letzten 16 Jahren zu kurz gekommen“, betonte er.

„Der Ausbau der erneuerbaren Energien, die Umsetzung der Klimaziele - alles viel zu langsam“, kritisierte Fratzscher. „Deutschland hat eine der schlechtesten digitalen Infrastrukturen. Das ist für die Wirtschaft ein riesiges Problem.“ Obwohl es hervorragende staatliche Institutionen gebe, herrsche in Deutschland eine Bürokratisierung, „deren Ursache ist, dass wir immer mehr in einem Klientel-Staat der Lobbyisten, leben, in dem Besitzstandswahrung das größte Ziel ist“, kritisierte Fratzscher.

„Wir haben einen sehr großen Nachholbedarf, wie man an einer der wichtigsten Branchen, der Automobilindustrie, sehen kann. Da wurde in den letzten zehn Jahren vieles verschlafen.“ Auch bei den Abgaben herrsche Reformbedarf: „Es gibt kein Land der Welt, das Arbeit stärker und Vermögen geringer besteuert als Deutschland“ sagte Fratzscher. Die Bundesrepublik könne sich bei der Reformpolitik inzwischen an Italien ein Vorbild nehmen. „Den Mut, den Mario Draghi in Italien hat, etwas zu verändern, würde ich mir auch in Deutschland wünschen“, sagte Fratzscher über die Modernisierungspolitikamtierenden des italienischen Ministerpräsidenten.

Deutschland steht dem DIW-Chef zufolge vor einer Richtungsentscheidung bei der Bundestagswahl

Deutschland habe unter Merkel zwar „wirtschaftlich goldene Jahre“ erlebt, sagte der Ökonom. „Allerdings waren sie das weniger wegen einer guten Wirtschaftspolitik, sondern sie sind eher das Resultat von Glück“, betonte er. „Denn Rot-Grün hatte wichtige Reformen schon auf den Weg gebracht und das Exportland Deutschland hat massiv von der globalen Nachfrage aus China und anderswo profitier. Damit hatte die Regierung wenig zu tun.“ Zugleich habe Deutschland massiv von der Zuwanderung aus Europa profitiert. „Heute schon fehlen uns die Fachkräfte vorne und hinten. Wir haben eine der ältesten und weiter alternden Gesellschaften in Europa.“ Dies werde sich weiter verschärfen. „Das Problem ist, dass viele Zuwanderung eigentlich nicht wollen. Auch in der Politik nicht.“ Auch das Fachkräfteeinwanderungsgesetz sei darauf angelegt, „Zuwanderung nicht zu fördern sondern zu verhindern“, kritisierte Fratzscher.

Deutschland steht dem DIW-Chef zufolge vor einer Richtungsentscheidung bei der Bundestagswahl: „Bei Union und FDP ist die Haltung: Jetzt mal langsam, der Markt wird es schon richten, der Staat ist eher das Problem. SPD und Grüne sagen eher: Wir müssen jetzt richtig Gas geben, der Staat muss mehr tun, um auch mehr private Investitionen anzustoßen. Deshalb ist das eine ganz entscheidende Richtungswahl.“

