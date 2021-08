Wirtschaft

06:35 Uhr

Unerwartet hohe Nachfrage: Viele Menschen kaufen neue Matratze während Pandemie

Plus Während Corona haben viele Deutsche am Urlaub gespart und das Geld in die Wohnung investiert. Auch in neue Matratzen, wie ein heimischer Hersteller aus Memmingen bestätigt.

Von Joachim Göres

Wer wegen Corona nicht ausgehen konnte, versuchte es sich zu Hause gemütlicher zu machen. Davon scheinen auch Hersteller und Herstellerinnen sowie Händler und Händlerinnen von Matratzen zu profitieren: Gerade in Großstädten trifft man immer wieder auf ausgediente Matratzen, die auf den Abtransport durch die Müllabfuhr warten. „Angesichts der zeitweiligen Ladenschließungen wegen des Lockdowns war 2020 für uns ein sehr, sehr gutes Jahr mit einer unerwartet hohen Nachfrage“, sagt Claudia Wieland, Sprecherin des Fachverbandes Matratzen-Industrie mit Sitz in Wuppertal.

