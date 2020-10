11:43 Uhr

Wirtschaft bricht durch Corona stärker ein als erwartet

Es geht bergab mit Deutschlands Wirtschaft. Auch der Arbeitsmarkt ist von der Coronakrise stark getroffen worden. Bis zur Erholung dauert es noch Jahre.

Von Stefan Lange

Entgegen erster Prognosen brechen die deutsche Wirtschaft und der Arbeitsmarkt wegen der Corona-Krise deutlich stärker ein als bisher angenommen. In ihrem am Mittwoch vorgestellten Herbstgutachten korrigieren die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute ihre Prognose für dieses und das nächste Jahr um jeweils gut einen Prozentpunkt nach unten.

Coronakrise schwächt die deutsche Wirtschaft stärker als zunächst angenommen

In diesem Jahr wird nun ein Rückgang des Bruttoinlandsproduktes um 5,4 Prozent angenommen. Bislang war mit einem Minus von 4,2 Prozent gerechnet worden. Im kommenden Jahr wird es demnach zwar das erwartete Wachstum geben. Es fällt aber geringer aus, als zunächst prognostiziert. Den Experten zufolge könnte es einen Zuwachs um 4,7 Prozent geben, nachdem zunächst ein Plus von 5,8 Prozent erwartet wurde. 2022 dürfte die Wirtschaftsleistung dann um 2,7 Prozent zulegen.

Die Gemeinschaftsdiagnose – sie wurde vom DIW in Berlin, vom ifo Institut in München, vom IfW in Kiel, vom IWH in Halle und vom RWI in Essen erarbeitet – ist wie so vieles in diesen Zeiten von der „Unsicherheit über den Infektionsverlauf“ getragen, wie IfW-Konjunkturchef Stefan Kooths erklärte. Die Gutachter gehen in ihren Szenarien davon aus, dass die die Corona-Maßnahmen nach und nach zurückgefahren werden. Derzeit bremst das Virus jedoch noch an viele Stellen ein Wirtschaftswachstum aus: Die von der Politik auferlegten Beschränkungen drücken gleichermaßen auf die Investitionsentscheidungen der Unternehmen und das Kaufverhalten der Bürger.

Wirtschaft wird sich erst in den kommenden Jahren von Corona erholen

Geduld ist das Gebot der Stunde. Trotz der positiven Erwartungen für 2021 wird es noch dauern, bis die deutsche Wirtschaft wieder in alter Stärke glänzt. „Die Normalisierung der Wirtschaftstätigkeit wird auf absehbare Zeit nicht zu einer Rückkehr zum Wachstumstrend führen“, sagte Kooths. Das gelte auch für die internationale Entwicklung. „Mittelfristig wirft die Pandemie die Entwicklung der Weltwirtschaft etwa um ein Jahr zurück“, erklärte der Experte.

Für den Arbeitsmarkt sind die Auswirkungen der Pandemie bedrückend. Die Institute rechnen damit, dass Corona rund 820.000 Arbeitsplätze vernichten wird. Für die Betroffenen ist es da nur ein kleiner Trost, dass „die Talsohle am Arbeitsmarkt“ offenbar mittlerweile durchschritten wurde, wie Kooths es ausdrückte, der gleichzeitig aber auch mahnte, dass der Arbeitsmarkt wohl erst Mitte 2022 wieder das gute Niveau der Vor-Corona-Zeit erreichen werde.

Lesen Sie dazu auch:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen