30.12.2019

Wirtschaftsinstitut DIW erwartet stabiles Job-Wachstum für 2020

Exklusiv DIW-Chef Fratscher rechnet mit 150.000 neuen Jobs im Neuen Jahr. Dennoch warnt er vor enormen Konjunkturrisiken - unter anderem wegen US-Präsident Donald Trump.

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung erwartet für das kommende Jahr trotz konjunktureller Risiken ein stabiles Wachstum am Arbeitsmarkt. "Wir rechnen mit 150.000 zusätzlichen neuen Jobs im nächsten Jahr, das ist ganz ordentlich", sagte DIW-Chef Marcel Fratzscher unserer Redaktion. Die Wirtschaft werde nach 0,5 Prozent im abgelaufenen Jahr im neuen Jahr laut der DIW-Prognose um 1,2 Prozent wachsen, im Jahr 2021 dann um 1,4 Prozent, erwartet der Volkswirt. "Es gibt durchaus Grund für Optimismus", betonte Fratzscher. "Wir haben eine hoch wettbewerbsfähige Wirtschaft", fügte er hinzu. "Tolle Exportunternehmen, die im globalen Wettbewerb bestehen" und "einen hervorragenden Arbeitsmarkt".

Allerdings gebe es auch viele dunkle Wolken am Konjunkturhimmel. "Die Risiken sind enorm", betonte Fratzscher. "Viele unterschätzen, dass sich Donald Trump Deutschland und Europa doch noch vorknöpft", warnte der DIW-Chef. "Ich befürchte, das wird 2020 kommen, weil in den USA gewählt wird." Die Politik müsse deshalb gegensteuern. Dabei gehe die Debatte um eine Unternehmenssteuersenkung an den eigentlichen Problemen vorbei, kritisierte Fratzscher: Das Problem sei die Regulierung und eine überbordende Bürokratie. "Diese Probleme werden Steuersenkungen offensichtlich nicht lösen."

DIW-Chef Marcel Fratzscher kritisiert die digitale Infrastruktur

In Deutschland fehle es an Tempo: "Die Bürokratie ist hierzulande häufig zu langsam", betonte Fratzscher. Zudem fehlten Fachkräfte und langfristige Investitionsprogramme, auf die sich die Kommunen verlassen könnten. "Wir haben leider auch eine schlechte digitale Infrastruktur." Ein Investitionsprogramm, das nur auf zwei Jahre angelegt ist, werde deshalb scheitern. "Das ist die Erfahrung der letzten Jahre. Denn die Kommunen, die wirklich das Geld benötigen für Schulen, Kindergärten und schnelles Internet, haben gar nicht die Kapazitäten, Baupläne anzulegen und die Förderanträge zu stellen."

Vermögen müsse stärker besteuert werden

Fratzscher forderte eine Diskussion, wie Vermögen stärker an den Staatsausgaben beteiligt werden könnten. "Meine erste Präferenz ist nicht die Vermögenssteuer, die ist teuer und schwierig zu erheben", sagte er. Dies könne zu falschen Anreizen und zu Kapitalflucht führen. "Meine bevorzugte Form wäre, die Grundsteuer auf Boden und Immobilen zu erhöhen. Und eine faire Erbschaftssteuer, die alle im Prinzip gleich behandelt", fügte er hinzu. "Kein anderes Industrieland besteuert Arbeit so stark und Vermögen so gering, wie Deutschland."

