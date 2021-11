Mittelschicht in Deutschland: Die neue Verunsicherung nach der Corona-Krise

Die deutsche Mittelschicht hatte sich in den letzten Jahren wirtschaftlich etwas erholt. Trotz der Globalisierung. Doch dann kam Corona.

Mit der sogenannten Mittelschicht, deren Abstieg vor allem um die Jahrtausendwende oft beschrieben wurde, ging es in Deutschland zuletzt eigentlich wieder aufwärts. Doch die Pandemie bleibt auch hier nicht ohne Auswirkungen. Das geht aus dem neuen Verteilungsbericht des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung hervor.

Demnach wuchsen von 2014 bis 2018 Mittelschichtseinkommen zwar „spürbar“ und die „relative wirtschaftliche Stabilität“ habe sich gut auf die Stimmung ausgewirkt. Auch die Zahl der Befragten, die Angst vor Arbeitslosigkeit angab, habe sich zwischen 2010 und 2019 fast halbiert. Rückläufig seien zugleich die Sorgen um die eigene finanzielle Situation gewesen – wenn auch laut WSI „auf weitaus höherem Niveau“.

Viele haben Einkommen verloren

Doch dann kam Corona. Und durch die Pandemie hätten viele in der Mittelschicht an Einkommen verloren. Etwa die Hälfte der in der repräsentativen Studie befragten Haushalte berichten davon.

Am härtesten traf es dem WSI-Bericht zufolge solche mit niedrigen Einkommen (unter 1500 Euro netto). Von diesen hätten gut 62 Prozent pandemiebedingt Einkommen verloren. Es folgt die „untere Mittelschicht (1500 bis 2000 Euro)“, in der 54 Prozent angaben, weniger Lohn auf dem Konto zu haben. In der mittleren und oberen Mittelschicht (zwischen 2000 und 3500 Euro netto vor der Krise) gaben knapp 45 bis gut 47 Prozent an, Einbußen zu haben. Aber auch in den Einkommensklassen jenseits dessen, was im Bericht als obere Mittelschicht definiert wird (ab 3500 Euro netto), habe es höhere Einkommensverluste gegeben, etwa bei Selbstständigen, deren Geschäft zum Teil stark gelitten habe.

Soziologin Bettina Kohlrausch: Corona-Krise verunsichert erheblich

Bettina Kohlrausch, wissenschaftliche Direktorin des WSI, schätzt die Ergebnisse so ein: Für die zweite Hälfte der 2010er Jahre zeige sich, dass die bewährten Institutionen des deutschen Arbeitsmarktes auch in Zeiten von zunehmender Globalisierung und Digitalisierung durchaus noch funktionierten: „Wer eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung hat, nach Tarif bezahlt wird, in die Sozialversicherung integriert ist, hat finanziell recht gute Jahre erlebt. Das gilt auch für nicht akademische Beschäftigte.“ Sogar in der Ausnahmesituation der Pandemie hätten diese Faktoren viele Belastungen zumindest abfedern können.

Zugleich aber schränkt die Soziologin ein: „Wir sehen auch, dass es erhebliche Gruppen prekär Beschäftigter gibt, die von dieser positiven Entwicklung relativ wenig haben. Dagegen muss Politik mehr tun.“ Die habe in den kommenden Jahren die Aufgabe, durch Investitionen und eine kluge Industriepolitik dabei zu helfen, dass gleichzeitig die ökologische Transformation gelinge und weiterhin ,normale‘, gut bezahlte und sozial ordentlich abgesicherte Arbeit geschaffen würde. Denn: „Die Corona-Krise verunsichert die Mittelschicht erheblich: Gut 50 Prozent der Befragten machen sich Sorgen um ihre finanzielle Zukunft. In der unteren Mittelschicht dürfte der Anteil noch deutlich höher sein, weil dort überdurchschnittlich viele Haushalte von Einkommenseinbußen betroffen sind.“ (kuepp)

