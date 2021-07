Wortlaut-Protokoll

11:24 Uhr

Wirtin über Personalmangel: "Können nicht alle Feiern stemmen"

Ohne Servicepersonal geht in der Gastronomie nichts. Und das spüren auch viele Wirte in der Region. Weil es immer schwieriger wird, Mitarbeiter zu finden, müssen einige ihre Öffnungszeiten anpassen.

Plus Gabi Dreisbach und ihr Team vom Best Hotel Zeller in Königsbrunn machen zum ersten Mal zwei Wochen Betriebsurlaub. Der Grund: Personalmangel. Trotz Öffnungskonzepten erzählt sie von Problemen.

"Schon vor der Pandemie hatten wir sowohl in unserem Best Hotel Zeller als auch im Restaurant in Königsbrunn zu wenig Mitarbeiter. Gerade in der Küche sind wir etwas knapp besetzt. Auch im Servicebereich ist es schwer, ausgebildete Fachkräfte zu finden. Zum Glück bilden wir seit Jahrzehnten selber aus und unsere Mitarbeiter sind für Bereiche im Hotel, als auch im Restaurant ausgebildet und einsetzbar. Während der Pandemie haben uns unsere Azubis sehr unterstützt und wir konnten auch in den Lockdown-Zeiten die Ausbildung weiterführen. Drei der Azubis haben mit Erfolg die Prüfung im Winter und jetzt im Sommer abgeschlossen.

