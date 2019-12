18:36 Uhr

Zahl der Verstöße gegen Mindestlohngesetz massiv gestiegen

In Bayern wird immer öfter gegen das Mindestlohngesetz verstoßen.

In Bayern wurden zuletzt sechsmal so viele Verstöße gegen das Mindestlohngesetz gezählt als 2015. Nun fordert die SPD stärkere Kontrollen.

Von Uli Bachmeier

Die Zahl der Verstöße gegen das Mindestlohngesetz steigen in Bayern rasant an. Im Jahr 2015, als der gesetzliche Mindestlohn eingeführt wurde, lag die Zahl der Ordnungswidrigkeitsverfahren bei 135. Im Jahr 2018 wurden bereits 898 Verfahren gezählt, also rund das Sechsfache. Und das, obwohl die Zahl der Arbeitgeber, die von der Finanzkontrolle Schwarzarbeit (FKS) geprüft wurde, zuletzt sogar wieder etwas zurückgegangen ist. Dies geht aus der Antwort der Staatsregierung auf eine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag hervor.

Bayerische SPD fordert mehr Kontrollen beim Mindestlohn

Für SPD-Fraktionschef Horst Arnold liegen die Konsequenzen auf der Hand. Er fordert mehr und systematische Kontrollen im Freistaat: „Dies schützt nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern auch die überwältigende Mehrheit an Unternehmen, die sich anständig verhalten und die unter den „schwarzen Schafen“ zu leiden haben.“ Im Jahr 2018 seien in Bayern nur 9160 Arbeitgeber überprüft worden. Nach Angaben des DGB, so Arnold, seien das gerade einmal 1,6 Prozent der Betriebe.

Das bayerische Arbeitsministerium verweist auf die Zuständigkeit des Bundes. Die FKS sei dem Zoll und damit letztlich dem Bundesfinanzministerium unterstellt. Und aus den Zahlen lasse sich „aus Sicht der Staatsregierung kein politischer Handlungsbedarf ableiten“. Dass mehr Verstöße aufgedeckt wurden, sei auf eine „fachliche Neuausrichtung der FKS“ zurückzuführen. Die Behörden hätten verstärkt die Bereiche und Branchen ins Visier genommen, in denen am ehesten mit Schwarzarbeit und Mindestlohnverstößen zu rechnen sei.

Arnold hält das für nicht ausreichend. Er wirft der Staatsregierung vor, dass sie das Problem des Mindestlohnbetrugs noch immer nicht ernst genug nehme.

