22:11 Uhr

Zum 100. von Beate Uhse: Ist Sexspielzeug heute Normalität?

Früher war Werbung für Sexspielzeug verpönt, heute laufen Spots zur besten Sendezeit. Lina Gralka von Amorelie über Tabus, Aufklärung und Sextoys im Supermarkt.

Von Jakob Stadler

Amorelie gibt es seit 2013. Im Jahr darauf haben Sie die ersten TV-Spots geschaltet. Wie schwierig war es, einen Erotikversand bekannt zu machen?

Lina Gralka: Anfänglich war es ein Kampf, überhaupt einen Spot zu schalten. Ein Sexshop hatte noch nie Werbung in dieser Form gemacht. Deshalb waren am Tag nach dem ersten Spot alle unheimlich stolz. Ich selbst war damals noch nicht bei Amorelie und habe die Werbung als Konsumentin gesehen. Ich fand es super, dass man mitten am Tag so eine Werbung sieht – damit hatte ich nicht gerechnet. Der Spot war aber nicht explizit, das sind auch unsere neueren Werbespots nicht. Es geht eher darum, Kopfkino auszulösen. Und darum, zu zeigen, dass Sexspielzeug etwas ganz Selbstverständliches ist.

Manche beschweren sich über diese Werbungen.

Gralka: Beschwerden gibt es immer. Wir zeigen alle Spots vorher den Sendern. Die führen eine Jugendschutzprüfung durch und entscheiden, ob der Spot am Tag oder nur abends laufen darf. Es wird sichergestellt, dass die Spots nicht vor oder nach Kindersendungen laufen. Viele denken allein wegen unseres Namens: Das ist ein Sexshop, das geht ja gar nicht. Selbst wenn die Inhalte der Werbung überhaupt nicht explizit sind. Über ein Werbeplakat mit Unterwäsche beschwert sich kaum jemand. Wir wollen den Leuten klar machen: Das ist etwas ganz Natürliches.

Was würden Sie machen, wenn Sie eine Amorelie-Werbung zusammen mit einem Kind sehen, und es fragt, was das ist?

Gralka: Kinder wissen ja gar nicht, dass das etwas vermeintlich nicht Alltagstaugliches ist. Probleme damit haben eher Erwachsene, weil sie nicht wissen, was sie sagen soll. Es sind oft Leute, die dem Thema Sex gegenüber nicht so offen sind – was auch in Ordnung ist. Aber daher kommt die Angst. Viele Kollegen hier haben Kinder. Wenn diese ihren Kindern sagen, dass das Spielzeug für Erwachsene ist, dann fragen Kinder nicht weiter nach. Und je nach Alter des Kindes gilt: Wenn man als Erwachsener offen damit umgeht, ist das ein wichtiger Teil von Aufklärung.

Beate Uhse kam vor 100 Jahren auf die Welt. Sie hat 1962 den ersten Sexshop der Welt eröffnet – für viele war das ein Skandal. Waren die Reaktionen auf den Start von Amorelie vergleichbar?

Gralka: Es ist schwer, dies miteinander zu vergleichen. Sie hat mit ihrer Beate-Uhse-Schule eine ganze Generation geprägt. Für Lea-Sophie Cramer und Sebastian Pollok war Beate Uhse bei der Gründung von Amorelie ein Vorbild. Sie haben aber gesagt: Beate Uhse ist ein bisschen eingestaubt. Wir müssen die Branche etwas frischer und stilvoller gestalten.

Wie verändert man das Image von Sexspielzeug?

Gralka: Wir haben gemerkt, dass viele Produkte auf männliche Bedürfnisse ausgelegt sind. Viele Vibratoren sind designtechnisch nicht schön anzusehen. Überproportional und in unschönen Farben. Wir haben Produkte angeboten, die Frauen und junge Paare ansprechen, die Wert auf Lifestyle und auf Trends legen. Und wir haben mit einem Onlineshop angefangen, der nicht aussieht, wie man sich einen Onlineshop für Lovetoys vorstellt. Die Aufmachung des Shops ist fast schon mit einem Parfüm- oder Fashionshop vergleichbar.

Auf der einen Seite wollen Sie, dass Sexspielzeug Normalität wird. Auf der anderen Seite werben Sie mit einem diskreten Versand. Wie passt das zusammen?

Gralka: Wir leben in einer sexualisierten Gesellschaft. Wir sehen auf Plakaten, in der Werbung, in Musik und Kunst überall Sex und gehen offen damit um. Anders ist es, wenn es um das eigene Sexualleben und die eigenen Bedürfnisse geht. Wir wollen, dass man sich damit beschäftigt. Dazu gehört nicht unbedingt, dass man nach außen zeigt, dass man Lovetoys gekauft hat. Wir gehen auf die Wünsche unserer Kunden ein und behandeln sie diskret. Langfristig wäre es aber ein Wunsch, dass wir den Markennamen auf das Paket drucken. Unser Ziel ist, dass alle Welt selbstverständlich mit Sex umgehen kann.

Den Amorelie-Adventskalender gibt es zum Beispiel in Supermärkten und Drogeriemärkten zu kaufen.

Gralka: Auch Lovetoys sind ein ganz natürliche Produkte, die ich in meinem alltäglichen Leben verwenden kann. Deswegen ist es doch super, dass ich in einen Laden gehe und dort meine kompletten Bedürfnisse befriedigen kann – wortwörtlich. Und der Adventskalender ist ein dankbares Produkt. Man erkennt nicht auf den ersten Blick, was für Produkte enthalten sind. Das macht einen gewissen Reiz aus. Und Deutschland ist in Europa das Nummer-Eins-Land, wenn es um Adventskalender geht.

Aber vor zehn Jahren wäre es noch nicht möglich gewesen, Sexspielzeug in einem Supermarkt zu verkaufen?

Gralka: Ich glaube, wir haben einen Teil dazu beigetragen, dass es heute möglich ist, den Kalender in Supermärkten oder Drogerien zu finden. Wenn wir zum Start von Amorelie einen großen Supermarkt angefragt hätten, hätte den Kalender wohl keiner ins Sortiment aufgenommen. Das war eine Kettenreaktion, wie bei den TV-Spots. Wir haben mit dm angefangen, dem größten Drogeriemarkt in Deutschland. Dadurch sind andere nachgezogen.

Wie steht es um Sextoys, nicht als Adventskalender, sondern klar als Sexspielzeug verpackt, in normalen Märkten?

Gralka: Diese bieten wir in einzelnen Supermärkten und vor allem Drogerien schon an. Die Nachfrage ist groß. Das zeigt auch, dass Lovetoys selbstverständlicher geworden sind. Logischerweise liegen sie nicht direkt neben dem Obstregal. Aber es sind eben total normale Produkte.

Gibt es eigentlich ein Tabu, das die Deutschen endlich überwinden sollten?

Gralka: Ein Tabu, welches ganz Deutschland überwinden sollte, kann man so pauschal nicht nennen. Aber ein Tabu ist die Kommunikation. Das merken wir durch unsere jährlichen Sex-Reports: Mehr als 80 Prozent sagen, dass ein abwechslungsreiches Liebesleben extrem wichtig ist. Aber nur knapp ein Drittel redet darüber.

Tabubrüche sorgen ja für große Aufmerksamkeit. Profitiert Amorelie nicht auch von Tabus?

Gralka: Das ist ein Prozess. Wir haben bereits viele Leute überzeugen können, sich zu öffnen. Aber andere sind auch noch nicht an dem Punkt, für die sind Sextoys immer noch ein Tabu. Und für uns ist es ein Treiber, dass so etwas wie die TV-Werbung für einen Shop fürs Liebesleben für viele noch nicht selbstverständlich ist.

Beate Uhse war eine Vorreiterin. Wie wichtig sind solche Personen, die sich in die Öffentlichkeit stellen und Dinge machen, die vorher noch keiner gemacht hat?

Gralka: Unsere Gründerin Lea-Sophie Cramer hat unsere Mission von Anfang an nach außen getragen. Beate Uhse hat einen Meilenstein geleistet, als sie diesen Laden als „Fachgeschäft für Ehehygiene“ eröffnet hat. Wir brauchen Frauen und Männer in unserer Gesellschaft, die für Standpunkte einstehen und auf Themen aufmerksam machen. Wenn wir nicht darüber reden, verändern wir auch nichts.

Zur Person: Lina Gralka ist seit 2016 Senior Brand Strategist bei Amorelie. Der Onlineshop für Sexspielzeug und Erotikprodukte ging 2013 online.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen