vor 21 Min.

Zurückhaltung vor G7-Gipfel drückt Dax ins Minus Wirtschaft

Im Schriftzug "DAX" spiegelt sich die große Anzeigetafel mit dem bis dahin erreichten Kursverlauf im Handelssaal der Börse in Frankfurt.

Die zunehmende Vorsicht der Anleger vor dem G7-Gipfel der großen Industrieländer hat dem Dax deutliche Verluste eingebrockt.

Bis zum Mittag büßte der Dax 1,01 Prozent auf 12.682,20 Punkte ein. Damit weitete er sein knappes Vortagesminus sichtbar aus.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen sank um 0,60 Prozent auf 26.537,99 Punkte und der Technologiewerte-Index TecDax fiel um 0,93 Prozent auf 2789,20 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,70 Prozent auf 3435,57 Punkte bergab.

Aktien der Deutschen Post sackten nach einer Gewinnwarnung des Logistikkonzerns am Dax-Ende um 6,5 Prozent ab. Den Problemen in der Briefsparte will das Unternehmen mit einem Maßnahmenbündel begegnen - das aber zunächst ins Geld geht.

Im Dax gab es fast nur Verlierer. Die Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank konnten nicht von angeblichen Fusionsgesprächen profitieren: Sie gehörten nach der jüngsten Erholung mit Kursabschlägen von je über anderthalb Prozent zu den schwächsten Werten im Leitindex.

Ähnlich wie den Bankentiteln erging es den zuletzt deutlich erholten Papieren von Thyssenkrupp: Trotz eines Medienberichts, wonach der Industrie- und Stahlkonzern die Trennung von seiner Werftensparte erwägt, ging es um 2,47 Prozent bergab.

Angesichts der politischen Schwierigkeiten der Sparte wäre ein solcher Schritt positiv, erklärte ein Börsianer. Allerdings dürfte ein Käufer, der einen vernünftigen Preis zahle, nur schwer zu finden sein. (dpa)

