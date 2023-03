CDU und CSU fordern Nachbesserungen bei Euro-7-Abgasnorm

Exklusiv Die Europäische Union will mit einer neuen Abgasnorm die Luft in den Städten verbessern. Die Union im Bundestag fürchtet eine Verteuerung der Fahrzeuge.

Der Plan der EU-Kommission hört sich vernünftig an: Neufahrzeuge, die auf Europas Straßen fahren, sollen in Zukunft sauberer werden. Für die entsprechende Euro-7-Norm hat Brüssel einen Vorschlag unterbreitet, zu dem sich die Mitgliedstaaten nun verhalten müssen. Der Bundestag befasst sich am Freitag mit dem Thema, es wird eine angeregte Debatte erwartet. Die Union hält die Pläne für überzogen, fürchtet unter anderem eine Verteuerung der Fahrzeuge, und kontert mit einem Antrag. Die Autoländer Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen haben dazu bereits einen Brandbrief an die Regierung geschickt.

Die neue Norm sieht unter anderem engere Schadstoffgrenzwerte und den besseren Schutz vor Manipulationen vor. CDU und CSU kontern mit dem Argument, dass sich die Luftqualität in Deutschland erheblich verbessert habe und offen sei, „welchen ökologischen Mehrwert die nun von der EU-Kommission vorgelegten Änderungen generieren sollen“.

Euro-7-Norm: Werden Autos sehr viel teurer?

„Natürlich sind weitere Verbesserungen wünschenswert, sofern dies technisch machbar ist“, sagte die umweltpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion, Anja Weisgerber, unserer Redaktion. Doch hier habe der EU-Vorschlag Schwächen. „Die Testbedingungen sollen nun so festgelegt werden, dass die Abgasreinigungssysteme in völlig unrealistischen Fahrsituationen die Grenzwerte einhalten müssen.“ Hintergrund ist, dass Brüssel eine breiter angelegte Prüfmethode einführen will, die auch Fahrsituationen erfasst, die von der Euro-6-Norm nicht abgedeckt sind – Stadtfahrten unter 16 Kilometern zum Beispiel.

Weisgerber forderte Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) dazu auf, in Brüssel auf Änderungen zu dringen. „Ein neues Auto darf durch die neuen Vorschriften nicht zu einem Luxusgut für Wenige werden“, meinte die CSU-Politikerin. Die Kommission erwartet Mehrkosten von 90 bis 150 Euro bei Pkw sowie von 2600 Euro für Busse und Lkw.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch