Landratsamt warnt vor trübem Trinkwasser in Bad Herrenalb

Das Landratsamt Calw warnt vor trübem Trinkwasser in Teilen der Kurstadt Bad Herrenalb im nördlichen Schwarzwald. Eine gesundheitliche Gefährdung könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, teilte das Landratsamt mit. Deshalb bestehe mit sofortiger Wirkung ein Abkoch- und Spülgebot. «Es wird empfohlen, das Wasser einmalig sprudelnd aufzukochen und es dann über mindestens zehn Minuten langsam abkühlen zu lassen.»

Das Landratsamt wies die Haushalte auch an, das Wasser in allen Leitungen vor dem Abkochen so lange laufen zu lassen, bis es keine Trübung mehr aufweist und dann noch weitere drei Minuten. Erst dann dürfe es abgekocht werden. Die Stadtwerke seien schon dabei, die Verunreinigung zu beheben.