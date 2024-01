AfD

"Das schadet dem Wirtschaftsstandort": Wie es Manager mit der AfD halten

Plus Allgemein gegen Rechts haben sich Wirtschaftsvertreter oft geäußert, doch jetzt greifen einzelne die AfD direkt an. Was sie dabei von Freiburgs Fußballtrainer Streich lernen können.

Von Stefan Stahl

Christian Streich nutzt eine Pressekonferenz, um zu sagen, was ihn politisch umtreibt. Der Trainer des Fußball-Vereins SC Freiburg wirkt nervös. Es ist zu spüren, dass ihm der Auftritt besonders wichtig ist. Sein Appell fällt unmissverständlich aus: „Fußball-Fans sind Bürger. Trainer sind auch Bürger. Und Wirtschafts-Bosse sind auch Bürger." Der 58-Jährige kratzt sich am Kinn und sagt: „Wer jetzt nicht aufsteht, der hat nichts verstanden.“ Es brauche hinterher keiner klagen, der jetzt sitzen bleibe oder so Sachen behaupte wie: Ein AfD-Wähler sei ein Protest-Wähler. Streich macht klar: „Wer jetzt nichts verstanden hat, der hat im Geschichts-Unterricht in der Schule nichts verstanden.“ Der Mann des Sports nimmt alle in die Pflicht und will gerade auch die Mächtigen aus der Wirtschaft wachrütteln, klar gegen die AfD Position zu beziehen. Schließlich „isch es fünf Minuten vor zwölf“.

Dass Streich explizit die Wirtschafts-Bosse bei ihrer demokratischen Ehre packt, geschieht nicht ohne Grund. Schließlich haben sich Vertreterinnen und Vertreter aus dem Unternehmerlager nach Bekanntwerden des Treffens von Rechtsextremen und AfD-Leuten und finanzstarken Firmen-Repräsentanten in einem Hotel in Potsdam zunächst überwiegend zurückgehalten. Und das, obwohl das Recherche-Netzwerk Correctiv schon am 10. Januar aufgedeckt hat, dass bei der Veranstaltung Pläne diskutiert wurden, Millionen Menschen mit ausländischer Herkunft aus Deutschland zu vertreiben. Das erinnert an die Schrecknisse des Dritten Reichs. Fußball-Trainer Streich glaubt deshalb, es sei jenseits aller Demonstrationen wichtig, „sich in der Arbeit ganz klar zu positionieren.“

